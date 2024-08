Hasiči na západe Turecka naďalej bojujú so silným lesným požiarom

Ankara 17. augusta (TASR) - Tureckí hasiči v sobotu už tretí deň bojujú so silným lesným požiarom v provincii Izmir na západe krajiny. V noci evakuovali z oblasti ďalšie stovky ľudí, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tureckých predstaviteľov a médiá.



Požiar vypukol ešte vo štvrtok a pomocou vetra s rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu sa rýchlo rozšíril aj do obytných zón. Vrtuľníky a lietadlá, ktoré boli dočasne uzemnené pre silný vietor, v sobotu ráno pokračovali v hasení plameňov, uviedla stanica NTV.



Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya povedal, že v noci na sobotu evakuovali 900 ľudí z piatich postihnutých okresov mesta Izmir, kde požiar zničil 17 obytných domov.



Minister pôdohospodárstva Ibrahim Yumakli ďalej dodal, že do hasenia sú momentálne zapojené dve lietadlá a 11 vrtuľníkov. Obyvatelia mesta by sa však podľa neho nemali "obávať".



Požiarom bolo dosiaľ zasiahnutých približne 1600 hektárov územia. Za posledný týždeň vypuklo celkovo 131 lesných požiarov na poľnohospodárskej a lesnej pôde v mestách Izmir, Aydin, Bolu, Mugla a Manisa, uviedol turecký úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) na sociálnej sieti X.



Z dôvodu neočakávaných poveternostných podmienok podľa slov Yumakliho zostávajú úrady v pohotovosti až do polovice septembra.



V Turecku podľa agentúry DPA medzičasom zadržali šesť ľudí - dve osoby v Izmire a štyri v Bolu - podozrivých zo sabotáže v súvislosti s lesnými požiarmi.