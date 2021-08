Hasiči naďalej bojujú s požiarmi v Grécku, vzduch je nedýchateľný

Atény/Ankara 7. augusta (TASR) - Situácia s požiarmi v Grécku sa naďalej zhoršuje: tamojšie úrady nariadili evakuáciu stoviek turistov a domácich obyvateľov. Nad Aténami sa v sobotu vytvoril hustý oblak dymu a popola, ktorý pochádza z lesných požiarov zúriacich severne od mesta. Obyvateľom gréckej metropoly sa neodporúča vetrať a obmedziť pohyb po vonku.



"Ak sa nám dnes požiare nepodarí uhasiť, budeme mať obrovský problém," uviedol v sobotu podľa agentúry DPA Vasilis Kokkalis, zástupca guvernéra metropolitnej oblasti Atén.



Šíreniu požiarov v Grécku napomáha silný vietor, ktorý podľa hasičov nepredvídateľne mení smer, a vysoké teploty - aj v sobotu by mali dosiahnuť až okolo 38 stupňov Celzia.



Kokkalis však v sobotu informoval, že silný vietor v noci na sobotu a skoro ráno ustal, čím sa vytvorili podmienky pre to, aby sa hasiči pokúsili získať kontrolu nad požiarmi na severe Atén.



Lesné požiare, ktoré v Grécku trvajú už 11 dní, si medzičasom vyžiadali už druhú obeť.



S plameňmi bojuje najmenej 1450 hasičov, ktorí majú k dispozícii aj 15 hasičských lietadiel. Okrem toho do Grécka ako posily dorazili aj požiarnici z iných krajín: Ukrajiny, Rumunska, Cypru, Francúzska, Švajčiarska, Švédska a Chorvátska.



Grécka hasičská služba v sobotu informovala, že požiare naďalej vyčíňajú na polostrove Atika, ktorý zahŕňa aj metropolitnú oblasť Atén, ako aj na druhom najväčšom ostrove v krajine - ostrove Evia, ležiacom východne od hlavného mesta, i na Peloponézskom polostrove na juhozápade Grécka.



Agentúra AFP v sobotu uviedla, že časť diaľnice spájajúcej Atény so severom krajiny bola predbežne uzavretá a evakuované boli aj tábory migrantov. Z ostrova Limni bolo trajektmi do bezpečia evakuovaných viac ako 1300 ľudí. Ďalších 23 evakuovali v sobotu ráno z pláže Rovies. Miestne úrady na ostrove vyzvali na väčšiu leteckú podporu pri hasení požiaru. V oblasti Peloponézu bolo evakuovaných asi 5000 turistov a domácich obyvateľov.



Tlačová agentúra DPA uviedla, že pre podozrenie z podpaľačstva v piatok v Grécku zadržali tri osoby. Medzi nimi je aj jedna žena zadržaná v Aténach v parku, ktorá mala pri sebe dva zapaľovače, benzín a horľavé materiály. K jej zatknutiu došlo len niekoľko minút po tom, čo v parku vypukol požiar. Podľa agentúry ANA úrady vydali celoštátny zákaz návštev parkov a lesov.



Zlá situácia je aj v Turecku, kde si požiare vyžiadali osem obetí a desiatky zranených.



Podľa AFP úrady oboch krajín a odborníci spájajú tieto požiare a horúčavy so zmenou klímy. OSN varovala, že v dôsledku rastúcich teplôt budú vlny horúčav, sucha a požiarov v stredomorskej oblasti v budúcnosti ešte intenzívnejšie.