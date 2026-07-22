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Hasiči po 13 dňoch zlikvidovali požiar budovy v baťovskom areáli
Požiar vypukol vo štvrtok 9. júla ráno zrejme na deviatom poschodí budovy, kde mala sklad obuvi spoločnosť Vasky.
Autor TASR
Praha 22. júla (TASR) - Českí hasiči v stredu po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70.000 párov obuvi. Uviedla to hovorkyňa hasičov Zlínskeho kraja Lucie Javoříková, ktorá dodala, že tým končí aj odporúčanie, aby ľudia v okolí nevetrali. Ako upozornila stanica ČT24, naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Požiar vypukol vo štvrtok 9. júla ráno zrejme na deviatom poschodí budovy, kde mala sklad obuvi spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne sto ľudí, neskôr preventívne vysťahovali ďalších z okolitých budov vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea. Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy, v ktorej boli okrem skladov obuvi, oblečenia a tlačovín aj kancelárie viacerých firiem.
Zvyšok budovy č. 34 teraz čaká na demoláciu. Na mieste podľa stanice ČT24 zostáva jedna jednotka hasičov, ktorá požiarisko monitoruje a je pripravená reagovať na prípadné zmeny situácie. Hasiči môžu používať aj drony vybavené termovíziou.
Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, zisťujú kriminalisti v spolupráci s vyšetrovateľmi požiarov, podľa ktorých to môže trvať ešte niekoľko mesiacov. Polícia udalosť preveruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti, za ktoré prípadnému vinníkovi hrozí až päťročné väzenie.
Celková škoda po požiari zatiaľ nie je vyčíslená. Podľa majiteľa obuvníckej spoločnosti Vasky Václava Stanka zhorelo viac ako 70.000 párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún (6,2 až 7,4 milióna eur).
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Požiar vypukol vo štvrtok 9. júla ráno zrejme na deviatom poschodí budovy, kde mala sklad obuvi spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne sto ľudí, neskôr preventívne vysťahovali ďalších z okolitých budov vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea. Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy, v ktorej boli okrem skladov obuvi, oblečenia a tlačovín aj kancelárie viacerých firiem.
Zvyšok budovy č. 34 teraz čaká na demoláciu. Na mieste podľa stanice ČT24 zostáva jedna jednotka hasičov, ktorá požiarisko monitoruje a je pripravená reagovať na prípadné zmeny situácie. Hasiči môžu používať aj drony vybavené termovíziou.
Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, zisťujú kriminalisti v spolupráci s vyšetrovateľmi požiarov, podľa ktorých to môže trvať ešte niekoľko mesiacov. Polícia udalosť preveruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti, za ktoré prípadnému vinníkovi hrozí až päťročné väzenie.
Celková škoda po požiari zatiaľ nie je vyčíslená. Podľa majiteľa obuvníckej spoločnosti Vasky Václava Stanka zhorelo viac ako 70.000 párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún (6,2 až 7,4 milióna eur).
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)