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Hasiči po 13 dňoch zlikvidovali požiar budovy v baťovskom areáli

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Požiar vypukol vo štvrtok 9. júla ráno zrejme na deviatom poschodí budovy, kde mala sklad obuvi spoločnosť Vasky.

Autor TASR
Praha 22. júla (TASR) - Českí hasiči v stredu po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70.000 párov obuvi. Uviedla to hovorkyňa hasičov Zlínskeho kraja Lucie Javoříková, ktorá dodala, že tým končí aj odporúčanie, aby ľudia v okolí nevetrali. Ako upozornila stanica ČT24, naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Požiar vypukol vo štvrtok 9. júla ráno zrejme na deviatom poschodí budovy, kde mala sklad obuvi spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne sto ľudí, neskôr preventívne vysťahovali ďalších z okolitých budov vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea. Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy, v ktorej boli okrem skladov obuvi, oblečenia a tlačovín aj kancelárie viacerých firiem.

Zvyšok budovy č. 34 teraz čaká na demoláciu. Na mieste podľa stanice ČT24 zostáva jedna jednotka hasičov, ktorá požiarisko monitoruje a je pripravená reagovať na prípadné zmeny situácie. Hasiči môžu používať aj drony vybavené termovíziou.

Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, zisťujú kriminalisti v spolupráci s vyšetrovateľmi požiarov, podľa ktorých to môže trvať ešte niekoľko mesiacov. Polícia udalosť preveruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti, za ktoré prípadnému vinníkovi hrozí až päťročné väzenie.

Celková škoda po požiari zatiaľ nie je vyčíslená. Podľa majiteľa obuvníckej spoločnosti Vasky Václava Stanka zhorelo viac ako 70.000 párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún (6,2 až 7,4 milióna eur).





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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