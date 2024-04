Hasiči ukončili práce na zhorenej budove niekdajšej kodanskej burzy

Kodaň 22. apríla (TASR) - Hasiči ukončili práce na historickej budove niekdajšej burzy v Kodani, známej ako Börsen, ktorú minulý týždeň zachvátil a značne poškodil požiar, uvádza agentúra DPA citujúc z miestnych médií.



V niektorých uliciach okolo burzy, ktoré boli pre požiar v uplynulých dňoch uzavreté, v pondelok obnovili premávku, kým iné ulice zostali ešte uzavreté. Znovu otvorili neďaleký a vyťažený most Knippelsbro a na zhorenisko už mohli vstúpiť aj policajti. Podľa agentúry AP v budove ostalo zopár hasičov, a to pre prípad, že by sa znovu rozhoreli malé požiare alebo sa zrútili steny.



Podľa šéfa hasičskej a záchrannej operácie je príčina požiaru stále neznáma. Plamene zničili zhruba polovicu budovy a zrútila sa tiež jej ikonická vyše 50-metrová špirálovitá veža. Požiar na mieste vyčíňal od utorka, hasiči s ním bojovali niekoľko dní. Z budovy ostala len fasáda, ktorej časť sa však vo štvrtok tiež zrútila.



Požiar vypukol v utorok pod medenou strechou tejto budovy zo 17. storočia, ktorá práve prechádzala rekonštrukciou pred oslavami 400. výročia svojho postavenia. Kodanská polícia ešte v stredu oznámila začatie rozsiahleho vyšetrovania, ktoré však podľa jej vyhlásenia bude náročné a môže trvať aj niekoľko mesiacov.



Börsen leží na ostrove Slotsholmen priamo v centre Kodane neďaleko parlamentu Christiansborg a ide o jednu z najznámejších kodanských pamiatok. Burza v budove nesídli od roku 1974. Budova bola v súčasnosti chránenou pamiatkou a sídlila v nej Dánska obchodná komora. Nachádzala sa tam aj rozsiahla umelecká zbierka, pričom pred plameňmi sa podarilo zachrániť väčšinu najvzácnejších diel. Pri požiari nedošlo k žiadnym zraneniam. Predpokladá sa, že požiar vznikol na streche budovy, ktorá bola obohnaná lešením.



Dánska obchodná komora už avizovala, že Börsen zrekonštruuje. Dosiaľ však nie je známe, kto sa podujme na financovanie tejto rekonštrukcie odhadovanej na milióny, ak nie miliardy dánskych korún, ktorá zrejme potrvá celé roky.