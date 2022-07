Hasiči v Českom Švajčiarsku prejdú do požiarneho útoku

Bad Schandau/Falkenberg 30. júla (TASR) - Ničivý lesný požiar v Národnom parku Saské Švajčiarsko na hraniciach s Českom sa nedarí dostať pod kontrolu. Nočný dážď nebol dostatočne silný na to, aby sa šírenie ohňa zastavilo. TASR informuje na základe správy DPA.



Požiarom je zasiahnutých asi 150 hektárov územia, v mestách Bad Schandau a Sebnitz platí najvyššia výstraha. V sobotu sa pri záchranných prácach zranili štyria hasiči a dvoch z nich museli hospitalizovať. Celkovo sa do hasenia zapojilo 350 hasičov a 13 vrtuľníkov, ktoré hasia oheň v neprístupnom teréne pomocou vodných vakov.



V susednom Národnom parku České Švajčiarsko oheň podľa satelitných snímok zasiahol plochu 10,6 štvorcových kilometrov, hasičom sa ale už druhú noc po sebe podarilo udržať oheň na rovnakej ploche. Cez víkend plánujú zmeniť stratégiu v boji s ohňom a z obrany prejsť do útoku.



Podľa hovorcu hasičov Lukáša Marvana sa pri požiarnej obrane chránia objekty a nezasiahnuté časti územia, pri ofenzivnej taktike hasiči zasahujú v ohniskách, polievajú ich a rozhrabávajú, aby sa už oheň nešíril. Proti plameňom bojuje asi 750 hasičov, v sobotu sa k nim pridalo zhruba 240 nových. Vo vzduchu je nasadených osem vrtuľníkov.