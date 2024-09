Hasiči v ČR zasahovali viac než 1700-krát, na trate padajú stromy

Praha 13. septembra (TASR) - Českí hasiči museli počas piatka zasahovať už viac než 1700-krát, odstraňovali najmä popadané stromy z ciest či korýt potokov. Tie komplikujú aj železničnú dopravu, na viacerých miestach je premávka zastavená. Rastie tiež počet dopravných nehôd. Na sociálnej sieti X to v piatok uviedli Hasičský záchranný zbor Českej republiky (HZS ČR) a České dráhy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Za piatok 13. septembra evidujeme do 18.00 h celkovo 1736 udalostí. Z toho je 1398 technických pomocí. Patria sem najmä výjazdy k odstráneniu spadnutých drevín z vozoviek a korýt potokov, rozvoz vriec s pieskom na žiadosť miestnych samospráv a čerpanie vody," spresnili hasiči.



Zároveň opätovne varovali pred splavovaním rozvodnených riek. Za súčasných podmienok ide podľa nich o hazard so životom. "Bohužiaľ, aj takéto prípady sa dnes vyskytli," podotkol HZS ČR.



Počasie aktuálne komplikuje aj dopravu na českých železniciach, popadané stromy zastavili premávku na viacerých tratiach po celej republike. České dráhy uviedli, že aj napriek sťaženej zjazdnosti niektorých ciest sa im zatiaľ darí zaisťovať náhradnú autobusovú dopravu.



Minister poľnohospodárstva Marek Výborný na sociálnej sieti X informoval, že hladina rieky Labe na vodnom diele Labská už prekročila tretí stupeň povodňovej aktivity. "Povodie Labe bude vodu z priehrady odpúšťať, kým to pôjde. Naším cieľom je čo najviac ušetriť retenčný priestor na ďalšie zrážky," dodal.



Podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) už od stredajšieho večera napršalo na hrebeňoch Krkonôš a Orlických hôr okolo 100 milimetrov zrážok a viac než 85 milimetrov zaznamenali aj v Pardubickom kraji a časti Juhomoravského a Zlínskeho kraja.



"Dážď bude ďalej pokračovať. Výpočet modelu Aladin potvrdzuje očakávané úhrny do noci z nedele na pondelok – viac než 200 milimetrov v severných horách od Jizerských cez Krkonoše a Orlické hory až po Jeseníky, kde by mohli úhrny lokálne prekročiť aj 300 milimetrov," priblížil vývoj situácie ČHMÚ.



