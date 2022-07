Hasiči v Grécku bojujú už šiesty deň s požiarom v národnom parku Dadia

Atény 26. júla (TASR) - Stovky hasičov bojujú už šiesty deň s požiarom v národnom parku Dadia-Lefkimi-Sufli. Je to jeden z najdôležitejších chránených biotopov v Grécku, známy svojou kolóniou supov čiernych. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá o tom informovala v utorok.



"Protipožiarne prieseky (v parku Dadia) sú rozširované," uviedol pre novinárov Dimitris Petrovits – námestník šéfa administratívneho regiónu Evros na severovýchode krajiny.



V národnom parku v súčasnosti zasahuje vyše 300 hasičov, štyri lietadlá a šesť vrtuľníkov. Odhaduje sa, že požiar, ktorý v parku Dadia vypukol vo štvrtok, zničil už vyše 2500 hektárov borovicového lesa.



Zástupkyňa riaditeľa národného parku Anna Konstandinidosová uviedla, že počas požiaru už bola zničená pozorovateľňa vtáctva. "Je to obrovský šok... Pozorovateľňa bola úplne zničená. Jediným cieľom je teraz zachrániť tú najdôležitejšiu oblasť, v ktorej sa nachádzajú hniezda supov čiernych," uviedla Konstandinidosová.



Národný park Dadia-Lefkimi-Sufli leží zhruba 900 kilometrov severovýchodne od Atén a ponúka ideálne prostredie pre život vzácnych druhov dravých vtákov. V parku žijú až tri zo štyroch druhov supov vyskytujúcich sa v Európe – sup čierny, sup bielohlavý a sup mrchožravý. Žije tam tiež 36 z 38 európskych druhov dravých vtákov, uvádza AFP.



Grécko je pre teplé počasie mimoriadne náchylné na lesné požiare. Len vlani tam táto prírodná katastrofa zničila 103.000 hektárov pôdy a vyžiadala si životy trochu ľudí.



Za uplynulých 24 hodín vypuklo na území Grécka podľa štátnej hasičskej služby takmer 60 lesných požiarov.