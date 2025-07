Hasiči v Portugalsku bojujú so zhruba desiatkou lesných požiarov

Lisabon 29. júla (TASR) - Asi 1500 hasičov bojuje v Portugalsku so zhruba desiatkou lesných požiarov. Tamojšie úrady sa obávajú, že horúčavy a silný vietor by mohli náročnú situáciu zhoršiť, informuje TASR podľa utorňajšej správy agentúry AFP.



V súlade s predpoveďami portugalských meteorológov boli prakticky pre celú krajinu vydané výstrahy z dôvodu „maximálneho alebo veľmi vysokého“ rizika vzniku požiaru. V krajine (najmä na severe a v strednej časti) vyčíňa približne desať požiarov, s ktorými bojuje zhruba 1500 hasičov.



Približne 500 hasičov sa snaží dostať pod kontrolu požiar v okolí mesta Arouca. Ďalší požiar vyčíňa od soboty pri meste Ponte da Barca. Plamene sa tam stále šíria napriek tomu, že v pondelok boli do hasenia zapojené aj štyri lietadlá.



„Ide o zložitý požiar v horskej oblasti, ktorý sa rýchlo šíri pre silný vietor“ a približuje sa k obytným oblastiam, povedal miestny starosta Augusto Marinho.



Požiare v letnej sezóne čoraz intenzívnejšie sužujú Portugalsko aj mnohé iné krajiny. Za častejšie a intenzívnejšie obdobia sucha, ktoré im predchádzajú, môžu podľa odborníkov klimatické zmeny.