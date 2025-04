Hasiči v Severnom Írsku zápasili počas troch dní s lesnými požiarmi

Belfast 7. apríla (TASR) - Hasiči v Severnom Írsku bojovali počas uplynulých troch dní s takmer 150 lesnými požiarmi. Uviedol to v pondelok veliteľ tamojšieho hasičského zboru Danny Ard s tým, že "značná väčšina" z týchto požiarov bola založená úmyselne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



K úmyselne založeným patril aj rozsiahly požiar v oblasti pri obci Hilltown neďaleko pohoria Mourne v grófstve Down, ktorý hasiči označili za jeden z najhorších za posledné roky.



V súvislosti s týmto požiarom vyhlásili v oblasti tzv. závažnú situáciu a do jeho hasenia bolo v sobotu večer nasadených vyše 100 hasičov a 15 kusov techniky. Požiar sa im podarilo dostať pod kontrolu v nedeľu v skorých ranných hodinách. Z preventívnych dôvodov bolo z okolia evakuovaných viacero obyvateľov.



V súvislosti s požiarom zadržali 25-ročného muža podozrivého z podpaľačstva. Medzičasom ho prepustili na kauciu.



Rozsiahle lesné požiare pustošili cez víkend aj ďalšie oblasti v pohorí Mourne a taktiež v grófstve Antrim. Hasiči zároveň v priebehu pondelka stále bojovali s ďalším lesným požiarom pri obci Newcastle v grófstve Down.



„Od štvrtkovej polnoci sme zaznamenali 146 lesných požiarov,“ povedal Ard a vyslovil predpoklad vzniku ďalších požiaroch aj v nadchádzajúcom týždni, počas ktorého by malo pretrvávať suché a veterné počasie.



Severoírsky minister životného prostredia Andrew Muir varoval, že ak sa podpaľači "neumúdria", hrozí, že požiare niekoho pripravia o život.