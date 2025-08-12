Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Zahraničie

Hasiči v Turecku už dostali pod kontrolu niekoľko lesných požiarov

.
Ľudia prechádzajú vo svojich vozidlách okolo lesného požiaru, ktorý zuří v blízkosti Čanakkale, severozápadné Turecko, pondelok, 11. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Požiar v provincii Čanakkale vypukol aj minulý týždeň. Hasičom sa ho podaril dostať pod kontrolu v piatok.

Autor TASR
Ankara 12. augusta (TASR) - Tureckí hasiči dostali v utorok pod kontrolu niekoľko lesných požiarov vrátane jedného rozsiahleho, ktorý vyčíňal v severozápadnej provincii Čanakkale a vyžiadal si evakuáciu stoviek ľudí, píše TASR podľa agentúry Reuters.

Turecký minister poľnohospodárstva a lesníctva Ibrahim Yumakli na sociálnej sieti X informoval, že požiare v provincii Čanakkale i na juhu Dardanelskej úžiny a tiež v západotureckej provincii Izmir už sú úplne pod kontrolou.

Pre šíriaci sa hustý dym ešte v pondelok na niekoľko hodín uzavreli letisko v meste Čanakkale, ktoré je metropolou rovnomennej provincie, ako aj časť diaľnice a Dardanelskú úžinu. Už večer ich však opäť otvorili. Približne 50 ľudí, ktorí sa nadýchali dymu, ošetrili v blízkych zdravotníckych zariadeniach. Ich stav však podľa miestnych úradov nebol život ohrozujúci.

Požiar v provincii Čanakkale vypukol aj minulý týždeň. Hasičom sa ho podaril dostať pod kontrolu v piatok. Lesné požiare sužovali Turecko aj v júli, ktorý bol podľa meteorológov najteplejším júlom za uplynulých 55 rokov. Zahynulo pri nich až 14 ľudí.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať