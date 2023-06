Hasiči zachránili bociana so zobákom uväzneným v plechovke od koly

Paríž 21. júna (TASR) — Hasiči vo francúzskom regióne Burgundsko vystopovali a oslobodili bociana, ktorý najmenej dva týždne žil so zobákom uviaznutým v plechovke od sladkého nápoja. Hasičský zbor použil na lokalizáciu bociana dron, informovala v stredu agentúra DPA.



Ako prvý operenca ešte 12. júna spozoroval v Charmoille v departemente Haute-Saône istý farmár, ktorý ho odfotografoval, ale nepodarilo sa mu pomôcť mu, pretože vták odletel.



V záchrane bociana sa angažovala aj francúzska Liga na ochranu vtáctva (LPO), ktorej sa ho však nepodarilo nájsť. Nakoniec naňho upozornili školáci, ktorí boli v oblasti na výlete.



Ako spresnila televízia France 3, šlo o deti z materskej školy a školákov prvého stupňa školy v Mancey, ktoré na koncoročnom výlete loďou po rieke La Seille zbadali dva bociany, pričom si všimli, že jeden má zobák uväznený v plechovke od koly. Učiteľky si toto zistenie spojili so statusmi, ktoré čítali na sociálnych sieťach, a následne kontaktovali LPO a hasičov.



Bocian strávil jednu noc v záchrannom centre a následne by mal byť prevezený do vtáčej rezervácie.



Vzdialenosť prekonaná bocianom, ktorý takmer dva týždne nedokázal prijímať potravu ani vodu, je pozoruhodná, upozornila televízia France 3. Mesto Faverney v departemente Haute-Saône, kde ho naposledy videli 16. júna, a obec La Truchre, kde sa našiel, sú totiž od seba vzdušnou čiarou vzdialené viac ako 150 kilometrov.



Príbeh tohto bociana dojal mnohých milovníkov zvierat. Na sociálne siete prenikol vďaka influencerovi z departementu Haute-Saône a rýchlo obletel aj celoštátne médiá.



Spoločnosť Coca-Cola, ktorej nápojová plechovka bocianovi spôsobila problémy, v tlačovej správe zaslanej médiám vyjadrila ľútosť nad utrpením bociana. Dodala, že "je to jasná pripomienka toho, do akej miery môže odpadky škodiť životnému prostrediu".