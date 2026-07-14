Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
< sekcia Zahraničie

Hasiči zastavili šírenie požiarov v lese Fontainebleau pri Paríži

.
Hasič nesie hasičskú hadicu po lesnom požiari v oblasti lesa Fontainebleau pri Paríži v utorok 14. júla 2026. Foto: TASR/AP

Oznámil to v utorok večer prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Autor TASR
Paríž 14. júla (TASR) - Šírenie dvoch lesných požiarov, ktoré od nedele zasiahli viac než 2000 hektárov lesa Fontainebleau juhovýchodne od Paríža, sa hasičom podarilo zastaviť. Oznámil to v utorok večer prefekt departementu Seine-et-Marne Pierre Ory, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

To znamená, že oheň je ohraničený v rámci svojho perimetra,“ vysvetlil Ory. Dodal, že aj po uhasení plameňov budú hasiči musieť na mieste zostať ešte niekoľko dní, prípadne týždňov, aby zabránili opätovnému rozhoreniu jednotlivých ohnísk.

Na likvidácii požiarov sa podieľajú stovky hasičov, ktorým pomáhajú aj špeciálne hasiace lietadlá. Polícia v súvislosti s prípadom zadržala dve osoby podozrivé z podpaľačstva. Z oblasti Fontainebleau a jej okolia evakuovali približne 1000 ľudí, pričom požiare narušili aj železničnú aj cestnú dopravu.
.

Neprehliadnite

Pellegrini položil v Azerbajdžane základný kameň školy M. R. Štefánika

Program semifinále MS v utorok 14. júla

FOTO: POSLEDNÝ BEH S BÝKMI: Medzi zranenými je aj 86-ročný Brit

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela olympijská víťazka v biatlone