V Národnom parku České Švajčiarsko sa darí zmenšovať požiarisko

Praha 2. augusta (TASR) - Hasičom v Národnom parku České Švajčiarsko sa darí zmenšovať plochu požiaru. Aktuálne horí na území s rozlohou približne 600 hektárov, hasiči však dozerajú na výrazne väčšie územie. Uviedol to v utorok na tlačovom brífingu hovorca pražského hasičského záchranného zboru Martin Kavka.



"Ráno sme, tak ako každý deň, urobili prieskum dronmi, ktoré máme vybavené termovíziou. Tie prieskumy musíme robiť predtým, než vzlietnu vrtuľníky," konštatoval hovorca pražských hasičov Martin Kavka a s tým, že vďaka dronom objavili ďalšie skryté ohniská.



Hasiči budú aj v utorok pokračovať v rovnakom nasadení ako v pondelok. "Teraz sa sústredíme na obmenu síl, údržbu techniky, kontrolu požiariska a likvidáciu malých ohnísk na miestach, ktoré máme úplne pod kontrolou," uviedol na Twitteri Hasičský záchranný zbor ČR.



Podľa Kavku už na mieste nie sú vidieť plamene, ale požiar tlie v skrytých ohniskách aj niekoľko desiatok centimetrov pod zemou. "Piloti z výšky nevidia priamo plamene, pretože tam žiadne nie sú. My sme im vytipovali miesta, kam by sme potrebovali tú vodu prostredníctvom nich dostať," spresnil hovorca postup hasičov. Dodal, že v daných miestach musia potom preveriť skryté ohniská.



Najkritickejšie miesta sú priamo nad Hřenskom v skalách, kde operujú špeciálni lezci, ktorí hasia na lanách. Podľa Kavku sú tam veľmi ťažké podmienky. Hasiči tiež spolupracujú so správou národného parku, ktorá im prerezáva cesty v neprístupnom teréne a odstraňuje popadané stromy.



Požiar, ktorý v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol 24. júla, sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu v pondelok večer. Požiar v utorok hasí 1028 hasičov, päť vrtuľníkov a päť lietadiel. Nemecké vrtuľníky zasahujú v časti Saské Švajčiarsko.