Hasičom sa podarilo zmenšiť plochu požiaru v Českom Švajčiarsku

Praha 1. augusta (TASR) - Českým hasičom sa v nedeľu podarilo zmenšiť celkovú plochu zásahu v Národnom parku České Švajčiarsko o zhruba pätinu na približne 2860 hektárov.



Spálená plocha teraz činí 1060 hektárov. Šesť hasičov sa však počas nedeľňajších zásahov zranilo. Na tlačovom brífingu to povedala hovorkyňa českých hasičov Martina Götzová, ktorú cituje spravodajský webový portál iDNES.cz.



Hasičom sa darí s plameňmi bojovať vďaka veľkému nasadeniu. Predpokladá sa, že takéto masívne nasadenie hasičov potrvá ešte niekoľko nasledujúcich dní. V okolí obce Hřensko aktuálne zasahuje približne 780 hasičov z celej republiky.



Generálny riaditeľ českých hasičov Vladimír Vlček počíta s masívnym nasadením hasičov minimálne do ďalšieho piatku.



Podľa hovorkyne je zásah rozdelený celkovo do štyroch sektorov. Ohňom zasiahnutá plocha činí zhruba 1060 hektárov, hasiči ale zasahujú na oveľa väčšej ploche okolo požiariska. Ide o takzvanú vonkajšiu zónu požiaru. Vonkajšia zóna je priestor vymedzený na vedenie zásahu; je v ňom nasadená technika a obmedzuje sa tu voľný pohyb osôb a dopravných prostriedkov.



S hasením požiaru v nedeľu pomáhalo piatim lietadlám a šiestim vrtuľníkom zaisteným českou stranou aj desať vrtuľníkov z Nemecka. Či budú pomáhať aj v ďalších dňoch, nie je zatiaľ podľa hovorkyne jasné. Stroje v nedeľu mohli odštartovať až po 09.00 h, pretože skoro ráno bola v danej oblasti hustá hmla.



Pri hasení v Národnom parku České Švajčiarsko sa v nedeľu zranilo šesť hasičov, jeden z nich skončil so zranením kolena v nemocnici. Celkovo sa zranilo už 47 hasičov.