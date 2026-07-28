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Hasičský zbor v Žilinskom kraji zasahoval šesťkrát

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline - z hasičských staníc v Žiline a v Bytči zasahovali trikrát.

Autor TASR
Žilina 28. 7. (TASR) - Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali v pondelok (27. 7.) od 6.00 h do utorka do 6.00 h v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom šesťkrát. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, spadnutý strom na obytnom dome a na zaparkovaných vozidlách.

„Celkom zasahovalo 16 príslušníkov HaZZ, dvaja členovia dobrovoľného hasičského zboru obce a bolo nasadených šesť kusov hasičskej techniky,“ spresnili hasiči.

Príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Žiline - z hasičských staníc v Žiline a v Bytči zasahovali trikrát. Príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Žiline zasahovali jedenkrát. Hasiči z OR HaZZ v Martine zasahovali jedenkrát a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Oščadnica zasahovali tiež jedenkrát.

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