Hátamí: Iránsky družicový program má výlučne civilnú dimenziu

Teherán 12. februára (TASR) - Iránsky minister obrany Amír Hátamí v stredu odmietol obvinenia Spojených štátov, že družicový program islamskej republiky má aj vojenskú dimenziu. Hátamí to vyhlásil niekoľko dní po neúspešnom pokuse Iránu o vypustenie družice na obežnú dráhu.



Hátamí uznal, že takúto družicu by Irán mohol využiť na vojenské účely, dodal však, že samotná nosná raketa bojové určenie nemá. Vo svojom vyhlásení minister zdôraznil, že na takéto projekty má iránsky ľud "definitívne a absolútne právo" a uviedol, že "vo svete neexistuje nijaký zákaz" tohto družicového programu.



Iránsky minister tak reagoval na vyhlásenia Západu, ktorý islamskú republiku opäť kritizoval za ďalší pokus o umiestnenie družice na obežnú dráhu Zeme a vyzval ju, aby rešpektovala medzinárodné záväzky súvisiace s kontroverzným iránskym raketovým programom.



Spojené štáty i ďalšie krajiny už dlhší čas tvrdia, že pokusy Iránu o vypúšťanie vesmírnych družíc sú v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Tie vyzývajú Teherán, aby nevykonával nijaké aktivity súvisiace s balistickými raketami schopnými niesť jadrové zbrane.



Hátamí pritom v stredu vyhlásil, že Irán robí v rámci svojho družicového programu to isté ako "všetky ostatné krajiny".



Uviedol, že Irán bude pokračovať vo svojom družicovom programe, pričom dodal, že do začiatku budúceho roka plánuje uviesť na trh novú verziu družice Zafar.



Iránska nosná raketa Símurg (Fénix) v nedeľu síce úspešne odštartovala z vesmírneho centra v provincii Semnán, ale komunikačnú družicu Zafar-1, ktorú raketa vyniesla do vesmíru, sa nepodarilo umiestniť na vytýčenú obežnú dráhu.



Nedeľný neúspech prišiel po iných dvoch neúspešných pokusoch Iránu o vypustenie družíc z vlaňajška. Vlani v auguste zasa vo Vesmírnom stredisku imáma Chomejního explodovala raketa. Pri ďalšom incidente jeden z objektov v tomto stredisku zachvátil požiar, pri ktorom zomreli traja vedci.



Irán za uplynulé desaťročie vypustil na obežnú dráhu viacero družíc a v roku 2013 vyslal do vesmíru živú opicu.