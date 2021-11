Haugenová: EÚ by mohla proti IT gigantom nastaviť globálny štandard

Brusel 9. novembra (TASR) - Európska únia by mohla nastaviť "globálny zlatý štandard" v súvislosti s pravidlami v boji proti veľkým technologickým firmám. Uviedla to bývalá zamestnankyňa spoločnosti Facebook Frances Haugenová, ktorá v pondelok vypovedala pred Výborom Európskeho parlamentu (EP) pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov, píše agentúra AFP.



"Som vďačná, že to EÚ berie veľmi vážne," povedala Haugenová. Nariadenie o digitálnych službách (DSA), ktorý vlani v decembri predstavila Európska komisia (EK), má podľa Haugenovej potenciál stať sa "globálnym zlatým štandardom". "Tieto pravidlá EÚ môžu inšpirovať ďalšie krajiny, vrátane tej mojej," uviedla.



Cieľom DSA, ako aj nariadenia o digitálnych trhoch (DMA), je ukončiť svojvôľu gigantov v oblasti IT a zneužívanie ich právomocí a naopak, stanoviť pravidlá hry a usporiadať informačný priestor s jasne definovanými právami, povinnosťami a zárukami. Nariadenie má okrem iného zaviesť aj povinnosť odstraňovať nelegálne príspevky a obmedziť šírenie dezinformácií či zneužívanie osobných údajov.



Haugenová tiež europoslancom povedala, že "Facebook uprednostňuje zisk pred obmedzovaním toxického obsahu" a trvala na tom, že "tejto spoločnosti nemožno dôverovať, že v budúcnosti zmení svoje spôsoby". "Facebook nemôže zostať sudcom, porotou, prokurátorom a svedkom svojich vlastných nekalých praktík," povedala Haugenová počas viac ako dvojhodinovej výpovede. Dodala, že "rozhodnutia, ktoré urobilo vedenie Facebooku, sú veľkým problémom - pre mladistvých, pre bezpečnosť občanov a pre demokraciu".



Bývalá dátová analytička spoločnosti Facebook Haugenová začiatkom októbra americkému Kongresu povedala, že produkty Facebooku sú škodlivé pre deti a prispievajú k polarizácii spoločnosti v USA. Aj samotná spoločnosť Facebook si podľa nej uvedomuje, že niektorým dospievajúcim spôsobila ujmu. Takisto jej vyčítala nečestný prístup v boji proti šíreniu prejavov nenávisti a dezinformácií. Americký Kongres zároveň vyzvala, aby sa v problematike začal angažovať. Vedenie Facebooku podľa nej vie, ako zlepšiť bezpečnosť tejto sociálnej siete, no potrebné zmeny nezavedie, pretože uprednostňuje svoje vlastné zisky. Zodpovednosť za takýto prístup Haugenová pripisuje generálnemu riaditeľovi Facebooku Markovi Zuckerbergovi.