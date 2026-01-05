< sekcia Zahraničie
Súd dočasne pozastavil Havaju zvýšenú daň pre výletné lode
Podľa novej legislatívy mali byť pasažieri výletných lodí podľa počtu dní v havajských prístavoch na úrovni štátu zaťažení 11-percentnou daňou.
Autor TASR
Honolulu 5. januára (TASR) - Federálny odvolací súd dočasne zabránil úradom na Havaji inkasovať turistickú daň od cestujúcich na výletných lodiach, hoci príslušný zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2026. TASR o tom píše podľa webu Euronews.com.
Podľa novej legislatívy mali byť pasažieri výletných lodí podľa počtu dní v havajských prístavoch na úrovni štátu zaťažení 11-percentnou daňou. Medzinárodná asociácia výletných lodí (CLIA) to považuje za neústavné.
„Sme stále presvedčení, že zákon č. 96 je zákonný a bude potvrdený, keď sa odvolanie prerokuje vo veci samej,“ uviedla hovorkyňa kancelárie generálneho prokurátora Havaja Toni Schwartzová v e-maile pre agentúru AP.
Federálna sudkyňa Jill A. Otakeová minulý týždeň odmietla žiadosť o zablokovanie problematických častí zákona v oblasti námornej dopravy. CLIA aj federálna vláda sa preto odvolali a odvolací súd platnosť časti zákona pozastavil až do prerokovania odvolania.
Tzv. klimatický zákon v minulom roku pripravil demokratický guvernér Havaja Josh Green s cieľom použiť zvýšené daňové príjmy na riešenie problémov súvisiacich so zmenou klímy. Daň za krátkodobý pobyt (TAT) sa zvýšila o 0,75 percenta pre hotely a krátkodobé prenájmy vrátane kotviacich lodí. Zavádza sa aj takzvaný „klimatický poplatok“ 25 dolárov (približne 23 eur).
Do havajského rozpočtu to má ročne priniesť takmer 100 miliónov dolárov (asi 85 miliónov eur) a uľahčiť financovanie projektov, ako je dopĺňanie piesku na erodujúcich plážach alebo odstraňovanie horľavých inváznych tráv. Ich rozšírenie zhoršilo následky ničivých požiarov v auguste 2023, pri ktorých napríklad zhorelo mesto Lahaine.
Ochrana životného prostredia na Havajských ostrovoch je doteraz financovaná z daní 1,4 milióna miestnych obyvateľov, po novom by sa na nej malo vo zvýšenej miere podieľať aj zhruba desať miliónov návštevníkov, ktorí každoročne na súostrovie zavítajú.
Odhaduje sa, že cestovný ruch prináša Havaju ročne približne 16 miliárd dolárov (14,8 miliardy eur), ale poškodzuje zároveň prírodu a zaťažuje infraštruktúru na ostrovoch.
