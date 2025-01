KILAUEA SA PREBUDILA: Láva vystreľuje do výšky až 40 metrov

Honolulu 28. januára (TASR) - Havajská sopka Kilauea opäť chrlí lávu, a to už siedmykrát za ostatné týždne. O jej najnovšej sopečnej činnosti podrobne informuje havajské vulkanické observatórium (HVO), z ktorého správy cituje agentúra AP.



Erupcia sa na Kilauea, jednej z najaktívnejších sopiek na svete, začala už 23. decembra v kráteri na vrchole Kilauea.



Sopečná činnosť sa však odvtedy pravidelne zastavuje, no od pondelka sa opäť obnovila. HVO informovalo, že tomu predchádzali menšie a sporadické výtrysky magmy, ktoré postupne naberali na intenzite, až napokon bolo pozorované trvalé chrlenie lávy.



Na severnej strane vulkánu láva vystreľuje do výšky 30 až 40 metrov a rozbieha sa do viacerých prameňov. Na južnej strane vulkánu je vidno menšiu tzv. lávovú fontánu a malý prúd. Magma v oblasti neohrozuje obyvateľov ani infraštruktúru.



K zintenzívneniu sopečnej činnosti došlo od erupcie zo 23. decembra teraz už siedmykrát. HVO uvádza, že predošlé epizódy trvali 13 hodín až osem dní, pričom prestávky medzi nimi boli 24 hodín až 12 dní. Aktuálna by podľa očakávaní mala trvať 10 až 20 hodín.



Chrlenie lávy je viditeľné z mnohých vyhliadok v národnom parku Havajské vulkány, v ktorom sa okrem Kilauea nachádza aj najväčšia aktívna sopka na svete, Mauna Loa. Kilauea je oproti nej síce oveľa menšia, ale aj oveľa aktívnejšia.