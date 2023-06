Havajská sopka Kilauea opäť chrlí lávu

Honolulu 8. júna (TASR) – Havajská sopka Kilauea v stredu skoro ráno miestneho času opäť vybuchla. Podľa Amerického geologického ústavu (USGS) sa však prúdy lávy aktuálne obmedzujú iba na bezprostredné okolie sopky. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Žiaru nad vrcholom sopky signalizujúcu začiatok nového výbuchu pozorovali na záberoch webkamery umiestnenej na vrchole vulkánu o 4.44 h miestneho času (16.44 h SELČ).



"Počiatočné fázy výbuchov bývajú dynamické. Aktivita sa však obmedzuje na oblasť krátera Halema'uma'u," uvádza vo vyhlásení USGS. "Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú sopečné plyny, ktoré môžu v smere vetra napáchať vážne škody. Oxid siričitý stúpajúci z krátera zreaguje v ovzduší a vytvorí viditeľný opar známy ako vog, ktorý môže ľuďom a zvieratám spôsobiť dýchacie problémy," uvádza sa ďalej vo vyhlásení. Slovo vog vzniklo skrátením spojenia "vulkanický smog".



Počas erupcie sa môže vyskytnúť i jav zvaný "Peléine vlasy". Ide o malé kúsky sopečného skla, ktoré môžu dráždiť kožu a spôsobovať problémy so zrakom. Jav je pomenovaný po havajskej bohyni ohňa a sopiek Pelé.



Erupcia Kilauey prišla niekoľko týždňov potom, ako vybuchla iná havajská sopka – Mauna Loa. Najväčší vulkán na svete sa prebudil v závere minulého roka po viac ako 40 rokoch. Valili sa z neho prúdy lávy a sopečné skaly vyletovali do výšky 60 metrov nad okolitý terén.



Kilauea je výrazne menšia ako Mauna Loa, no zároveň je aktívnejšia. V rozmedzí rokov 1983 až 2019 vybuchovala takmer neustále. Turistom ponúkajú ako atrakciu prelety vrtuľníkom okolo nej.