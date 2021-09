Vybuchla havajská sopka Kilauea

Honolulu 30. septembra (TASR) - Sopka Kilauea na Havajských ostrovoch v stredu vybuchla, informovala agentúra AP s odvolaním sa na americkú geologickú službu (USGS).



Výbuch nastal v oblasti ležiacej výlučne na území Havajského sopečného národného parku a nezasiahol obývané oblasti.



Úrady vydali v spojitosti s výbuchom varovanie a kód pre leteckú dopravu sa zmenil na červenú farbu. To znamená bezprostredne hroziacu erupciu s výrazným únikom popola do atmosféry, uvádza na svojej webovej stránke novozélandská monitorovacia služba GeoNet.



Úrady už pred výbuchom v stredu uviedli, že zaznamenali zvýšenú aktivitu spojenú so zemetrasením. Na základe toho vydali varovania.



Kilauea sa nachádza na ostrove Havaj - nazývanom tiež Veľký ostrov, pretože je z ôsmich hlavných Havajských ostrovov najväčší. Vulkán je nepretržite činný od roku 1983, pričom v roku 2018 jeho erupcia zničila viac ako 700 domov.