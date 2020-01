Havajský teleskop priniesol najdetailnejšie snímky povrchu Slnka

Honolulu 30. januára (TASR) - Fotografie povrchu Slnka s dosiaľ najvyšším rozlíšením vyhotovil nový Solárny teleskop Daniela K. Inouyea (DKIST) na Havaji. Zariadenie je najväčším svojho druhu na svete a jeho výstavbu dokončili iba v tomto roku. Zábery pochádzajú z jeho vôbec prvého pozorovania.



Snímky odhalili prekvapujúcu úroveň štruktúry ukrytú v rozvírenom plazmovom zovňajšku hviezdy; doteraz boli dostupné iba pomerne neostré fotografie textúry slnečného povrchu, informuje denník The Guardian.



"Ide o najdetailnejšie zábery slnečného povrchu, aké boli kedy zhotovené. To, o čom sme sa dosiaľ domnievali, že vyzerá ako jasný bod, sa teraz triešti na množstvo menších štruktúr," uviedol riaditeľ DKIST Thomas Rimmele.



Na snímkach vidno, že povrch Slnka je posiaty hrudkovitými útvarmi pripomínajúcimi nugety zlata, pričom každý má rozlohu približne Francúzska. Toto vysoké rozlíšenie umožní vedcom lepšie pochopiť správanie sa Slnka, ako aj presnejšie predpovedať cykly jeho aktivity.



Teleskop za 344 miliónov dolárov patrí americkému Národnému solárnemu observatóriu (NSO) a nachádza sa na vrchole sopky Haleakala na havajskom ostrove Maui. Pomenovaný je po bývalom senátorovi Danielovi Inouyeovi, ktorý v Senáte USA zastupoval štát Havaj od roku 1963 až do svojej smrti v roku 2012.