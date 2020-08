Havana zavádza od 1. do 15. septembra zákaz vychádzania

Havana 28. augusta (TASR) - Vláda na Kube zavedie od 1. septembra s platnosťou do 15. septembra zákaz vychádzania v hlavnom meste Havana v snahe zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu. Oznámili to vo štvrtok tamojší predstavitelia, informovala agentúra DPA.



V čase od 19.00 h do 05.00 h bude platiť pre chodcov i vozidlá od uvedeného termínu zákaz vychádzania, povedal v štátnej televízii guvernér Havany Reinaldo García Zapata. "Ľudia nemôžu (v stanovenom čase) vychádzať do ulíc," uviedol.



Havana posilní i prítomnosť policajtov v uliciach mesta a maloletí dostanú zákaz zdržiavať sa cez deň na uliciach či v parkoch. Prísne monitorované budú i vstupy a výjazdy z kubánskej metropoly.



Kube sa zatiaľ pandémiu COVID-19 darí kontrolovať - v krajine evidovali od marca 3806 nakazených, z ktorých sa 3195 už vyliečilo, a 92 obetí na životoch. Za posledný mesiac však v Havane došlo k nárastu počtu infikovaných.



Kuba uzavrela svoje hranice v marci a odvtedy povolila len niekoľko humanitárnych repatriačných letov. Turisti majú vstup na ostrov zakázaný, čo ešte viac postihuje už i tak oslabenú ekonomiku krajiny.