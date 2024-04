Havanský syndróm súvisí s Ruskom a experimentovaním s mikrovlnami

Washington 1. apríl (TASR) - Symptómy tzv. havanského syndrómu, ktoré robili problémy americkým diplomatom na Kube, sú spájané s ruskou spravodajskou jednotkou. Podľa spoločného mediálneho vyšetrovania zverejneného v pondelok o tom informuje TASR na základe správy AFP. Podľa spoločnej správy ruského webu The Insider, nemeckého magazínu Der Spiegel a programu 60 Minutes americkej televízie CBS mohli byť americkí diplomati terčom ruských sonických zbraní.



Havanský syndróm bol prvýkrát hlásený v roku 2016. Americkí diplomati v hlavnom meste Kuby oznámili, že ochoreli a v noci počuli prenikavé zvuky. Vyvolalo to špekulácie o útoku cudzieho subjektu pomocou nešpecifikovanej sonarovej zbrane.



Ďalšie príznaky vrátane krvácania z nosa, bolestí hlavy a problémov so zrakom neskôr nahlásili aj z ďalších miest. Rok trvajúce vyšetrovanie "odhalilo dôkazy naznačujúce, že nevysvetliteľné anomálne zdravotné incidenty ... môžu mať pôvod v použití zbraní s usmernenou energiou, ktorými disponujú členovia (ruskej jednotky GRU) 29155," uvádza sa v správe.



Jednotka GRU (ruská vojenská rozviedka) 29155 je zodpovedná za zahraničné operácie a bola obviňovaná z niekoľkých medzinárodných incidentov vrátane pokusu o otravu prebehlíka Sergeja Skripaľa v Británii v roku 2018 či výbuchu muničného skladu v českých Vrběticiach.



Investigatívni novinári sa dostali k spravodajským dokumentom o tajnom programe z čias Sovietskeho zväzu s označením Reduktor, v ktorom sa neskôr pokračovalo v Rusku.



Moskva v pondelok obvinenia odmietla. "O tejto téme sa v tlači hovorí už mnoho rokov. A od začiatku sa najčastejšie spája s ruskou stranou," povedal na tlačovej konferencii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Ale nikto nikdy nezverejnil žiadne presvedčivé dôkazy, takže toto všetko nie je nič iné ako nepodložené obvinenie," povedal.



Americká spravodajská služba v roku 2022 uviedla, že intenzívna usmernená energia z externého zdroja mohla spôsobiť niektoré prípady havanského syndrómu, oficiálne známeho ako anomálne zdravotné incidenty (AHI).



Spravodajské agentúry však v marci 2023 dospeli k záveru, že "neexistuje žiadny dôveryhodný dôkaz o tom, že zahraničný protivník má zbraň alebo zberné zariadenie, ktoré spôsobuje AHI".