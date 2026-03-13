< sekcia Zahraničie
Havária amerického tankovacieho lietadla si vyžiadala štyroch mŕtvych
Okolnosti nehody sa vyšetrujú a armáda potvrdila, že nehodu nespôsobila nepriateľská ani priateľská paľba.
Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) - Štyria zo šiestich členov posádky zahynuli pri havárii amerického tankovacieho lietadla v západnom Iraku, oznámilo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM). TASR o tom informuje podľa správ staníc Sky News a CNN.
CENTCOM na sieti X uviedlo, že vo štvrtok približne o 14.00 h miestneho času (12.00 h SEČ) havarovalo na západe Iraku tankovacie lietadlo KC-135. „Štyria zo šiestich členov posádky na palube tohto lietadla boli potvrdení ako mŕtvi, pričom záchranné operácie pokračujú,“ napísalo.
Okolnosti nehody sa vyšetrujú a armáda potvrdila, že nehodu nespôsobila nepriateľská ani priateľská paľba.
Totožnosť obetí bude podľa CENTCOM utajená do 24 hodín po tom, čo budú informovaní ich najbližší príbuzní.
Islamský odpor v Iraku (IRI), voľná koalícia proiránskych šiitských militantných skupín, sa prihlásila k zodpovednosti za zostrelenie tohto lietadla. Vo svojom vyhlásení koalícia uviedla, že naň zaútočila „v rámci obrany suverenity a vzdušného priestoru“ Iraku.
Stanica Sky News konštatuje, že predošlé útoky, ku ktorým sa táto skupina prihlásila, sa ukázali ako pochybné.
Podľa agentúry AP ide o štvrtú verejne známu nehodu amerického lietadla, ku ktorej došlo počas prebiehajúcej vojny Spojených štátov a Izraela v Iráne. Táto vojna si s obeťami štvrtkovej nehody lietadla vyžiadala dokopy 11 obetí na životoch na americkej strane.
CENTCOM na sieti X uviedlo, že vo štvrtok približne o 14.00 h miestneho času (12.00 h SEČ) havarovalo na západe Iraku tankovacie lietadlo KC-135. „Štyria zo šiestich členov posádky na palube tohto lietadla boli potvrdení ako mŕtvi, pričom záchranné operácie pokračujú,“ napísalo.
Okolnosti nehody sa vyšetrujú a armáda potvrdila, že nehodu nespôsobila nepriateľská ani priateľská paľba.
Totožnosť obetí bude podľa CENTCOM utajená do 24 hodín po tom, čo budú informovaní ich najbližší príbuzní.
Islamský odpor v Iraku (IRI), voľná koalícia proiránskych šiitských militantných skupín, sa prihlásila k zodpovednosti za zostrelenie tohto lietadla. Vo svojom vyhlásení koalícia uviedla, že naň zaútočila „v rámci obrany suverenity a vzdušného priestoru“ Iraku.
Stanica Sky News konštatuje, že predošlé útoky, ku ktorým sa táto skupina prihlásila, sa ukázali ako pochybné.
Podľa agentúry AP ide o štvrtú verejne známu nehodu amerického lietadla, ku ktorej došlo počas prebiehajúcej vojny Spojených štátov a Izraela v Iráne. Táto vojna si s obeťami štvrtkovej nehody lietadla vyžiadala dokopy 11 obetí na životoch na americkej strane.