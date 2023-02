Havária autobusu na západe Turecka: osem mŕvych, desiatky zranených

Istanbul 5. februára (TASR) - Najmenej osem ľudí zahynulo a desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia, keď v nedeľu v západnom Turecku havaroval dopravný autobus, ktorý vyšiel z vozovky a následne sa prevrátil. Píše o tom agentúra AP.



Guvernér provincie Afyonkarahisar médiám spresnil, že autobus bol na ceste z provincie Diyarbakir do mesta Bodrum (starovekého Halikarnassu) na pobreží Egejského mora.



Turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca (vysl. Kodža) uviedol na Twitteri, že zranených je dovedna 42 ľudí, z toho traja sú vo vážnom stave.



Tureckej oficiálnej tlačovej agentúre Anadolu jeden z cestujúcich, ktorý pri havárii utrpel zlomeninu ruky, priblížil, že práve zaspával, keď zrazu pocítil, ako autobuds "letí".



Vozidlo prevádzkovala spoločnosť s názvom Star Has Diyarbakir.



Pri dopravných nehodách na nie vždy starostlivo udržiavaných tureckých cestách zomrie podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ročne až okolo tisícky ľudí. K vysokej nehodovosti v Turecku prispieva aj nekoordinovaný štýl šoférovania a nedodržiavanie pravidiel bezpečnosti na cestách.