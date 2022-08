Havária autobusu v Maroku si vyžiadala 23 mŕtvych

Rabat 18. augusta (TASR) - Najmenej 23 mŕtvych si vyžiadala havária autobusu, ku ktorej došlo v stredu východne od marockého mesta Casablanca. Ide o jedno z najväčších nešťastí svojho druhu za uplynulé roky v tejto severoafrickej krajine.



Autobus sa ráno prevrátil v zákrute na diaľnici v provincii Chúribga, uviedli miestne úrady. Zranenia utrpelo ďalších 36 osôb, ktoré previezli do nemocnice v rovnomennom hlavnom meste danej provincie. Polícia začala vyšetrovanie nehody.



Autobus smeroval z Casablancy do vidieckej oblasti v provincii Azílál na úpätí pohoria Vysoký Atlas, doplnili marocké zdravotnícke orgány, ktoré cituje tlačová agentúra AFP.



V Maroku a ďalších severoafrických krajinách dochádza pomerne často k dopravným nehodám, v mnohých prípadoch so smrteľnými následkami.



Podľa štátneho úradu pre bezpečnosť cestnej premávky býva v Maroku ročne zaznamenaných priemerne 3500 úmrtí a 12.000 zranení na komunikáciách, pričom denne zomrie priemerne desať ľudí.