Havária autobusu v Nepále si vyžiadala najmenej 28 mŕtvych

Káthmandu 12. októbra (TASR) - Najmenej 28 ľudí zahynulo a vyše desať ďalších utrpelo zranenia pri havárii preplneného autobusu v hornatej oblasti na severozápade Nepálu.



Vozidlo podľa miestnych úradov dostalo defekt na jednej z predných pneumatík, zišlo z cesty a zrútilo sa do rokliny. Autobus smeroval z okresu Banke do okresu Mugu a viezol najmenej 45 pasažierov, z ktorých mnohí cestovali na oslavy hinduistického sviatku Dašain, informuje tlačová agentúra AFP.



Zranené osoby vrtuľníkmi previezli do nemocníc, záchranári pokračovali do neskorých večerných hodín v pátraní po preživších a telách ďalších obetí. Niektorí pasažieri nie sú v Nepále oficiálne registrovaní, čo úradom sťažuje vyšetrovanie.



Smrteľné dopravné nehody sú v tejto himalájskej krajine pomerne bežné, a to z dôvodu zlého stavu ciest, neuspokojivej údržby vozidiel a nedisciplinovaného spôsobu jazdy. Podľa vládnych údajov v roku 2019 zomrelo na nepálskych cestách vyše 2500 ľudí.