Havária autobusu v Litvínove: Vážne zranené dieťa prevážal vrtuľník

Praha 9. júna (TASR) - V meste Litvínov v Úsťanskom kraji havaroval v piatok popoludní autobus. Pri nehode sa vážne zranilo dieťa, ďalších sedem ľudí je zranených ľahko. O nehode informovala polícia na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR.



Polícia uviedla, že pri nehode zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby. Podľa stanice ČT24 transportoval vážne zranené dieťa do úsťanského traumacentra. Ostatných zranených záchranári previezli do nemocnice v Moste. Na mieste nehody pomáha aj posttraumatický stresový psychologický tím, uvádza server iDNES.cz



Na mieste nehody polícia v oboch smeroch uzavrela dopravu. "Teraz budú hasiči vyslobodzovať havarovaný autobus. Na miesto mieri aj jednotka Správy železníc so žeriavom a vyslobodzovacím automobilom," uviedol hovorca úsťanských hasičov Lukáš Marvan.



Okolnosti nehody sú zatiaľ nejasné. Podľa stanice ČT24 autobus pravdepodobne prerazil plot a skončil v priekope. Server Novinky.cz uvádza, že v ňom cestovalo 15 ľudí.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)