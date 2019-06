Havária historického lietadla v Čechách si vyžiadala dvoch zranených

K havárii došlo na letisku Horní Dvory na východnom okraji Chebu. Malé dvojmiestne lietadlo sa prevrátilo pri pristávacom manévri.

Praha 1. júna (TASR) - Dvaja ľudia utrpeli zranenia pri nehode historického dvojplošníka, ktorý v sobotu popoludní havaroval v západočeskom meste Cheb. Informoval o tom server Novinky.cz.



Na palube stroja sa nachádzali muž a žena, obaja utrpeli zranenia. Ťažko zraneného muža do nemocnice previezli letecky.



"Z miesta sme transportovali vrtuľníkom do plzenskej nemocnice muža vo vážnom stave. Ďalej sme ošetrili ešte jednu pacientku a potom sme ju previezli do chebskej nemocnice," uviedol hovorca záchranárov Radek Hes.



Okolnosti nehody vyšetruje polícia. Na miesto prišli aj experti z Ústavu pre odborné zisťovanie príčin leteckých nehôd.