Havária letu MH17: Lídri Donecka mali s ruským vedením úzke kontakty

Haag 14. novembra (TASR) - Holandskom vedené vyšetrovanie okolností zostrelenia malajzijského letu MH17 nad východnou časťou Ukrajiny zverejnilo vo štvrtok obsah telefonátov medzi lídrami proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a vysokopostavenými ruskými úradníkmi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Vyšetrovatelia zo Spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT) v tejto súvislosti žiadajú svedkov, aby sa prihlásili, ak majú informácie, ktoré by mohli viesť k objasneniu okolností tragédie lietadla typu Boeing z roku 2014.



Lietadlo na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zostrelila 17. júla 2014 nad Donbasom raketa Buk ruskej výroby odpálená zo zeme. Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.



Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania bola raketa odpálená z poľa pri obci Pervomajsk, ktorú v čase katastrofy kontrolovali proruskí separatisti. Odpaľovacie zariadenie, ktoré údajne patrilo ruskej 53. protivzdušnej brigáde dislokovanej v Kursku, bolo k operácii dopravené z Ruska a po nej sa vrátilo späť.



Rusko akýkoľvek podiel na katastrofe popiera.



Tím medzinárodných vyšetrovateľov však najnovšie zistil, že "vzťahy medzi ruskými predstaviteľmi a predstaviteľmi DĽR sa zdajú oveľa bližšie, ako sa pôvodne predpokladalo".



Podľa agentúry AFP to vo štvrtok vo svojom vyhlásení uviedol vedúci oddelenia trestného vyšetrovania holandskej polície Andy Kraag.



Agentúra DPA spresnila, že JIT zverejnil zvukový záznam, ktorý svedčí o angažovanosti Vladislava Surkova, poradcu ruského prezidenta Vladimira Putina, vo vojenských vzťahoch s donbaskými povstalcami.



Vo vyhlásení JIT sa spomína aj meno Sergeja Aksionova, vysokého predstaviteľa proruských úradov na anektovanom Kryme.



Títo ruskí predstavitelia boli podľa JIT v kontakte s Alexandrom Borodajom, samozvaným premiérom v DĽR, a Igorom Girkinom, samozvaným ministrom obrany DĽR.



Kraag dodal, že ruskí predstavitelia a ukrajinskí povstalci používali zabezpečenú komunikáciu prostredníctvom spojovacích prostriedkov dodaných podľa všetkého ruskou tajnou službou FSB.



David Nelson, vedúci vyšetrovateľ austrálskej federálnej polície, zasa informoval, že boli zachytené "rozhovory o administratívnych, finančných a vojenských záležitostiach". Ku komunikácii dochádzalo prakticky na dennej báze.



Okrem zverejnenia týchto nových informácií vyšetrovatelia vydali novú výzvu, aby sa prihlásili svedkovia, ktorí by mohli poskytnúť informácie o okolnostiach pádu lietadla.



Medzinárodný tím vyšetrovateľov v júni tohto roku informoval, že zo zodpovednosti za katastrofu malajzijského lietadla na linke MH17, pri ktorej zahynulo 298 ľudí, budú súdení Rusi Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Štvorica bude obžalovaná z vraždy, súd s ňou sa bude konať v Holandsku a začne sa 9. marca 2020.