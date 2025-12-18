Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HAVÁRIA LIETADLA: O život prišlo viacero ľudí

Na videosnímke záchranné zložky na mieste havárie súkromného lietadla na regionálnom letisku v americkom Statesville 18. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Na záberoch miestnych médií vidno tmavý dym nad pristávacou dráhou a záchranárov, ktorí sa ponáhľajú na miesto havárie.

TASR
Washington 18. decembra (TASR) – Na regionálnom letisku v americkom štáte Severná Karolína vo štvrtok havarovalo menšie lietadlo, ktoré následne zachvátil požiar. O život prišlo viacero ľudí, uviedla miestna televízia WBTV s odvolaním sa na políciu. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.

Súkromné lietadlo Cessna C550 sa zrútilo pri pristávaní na letisku Statesville okolo 10.20 h miestneho času (16.20 h SEČ), vyplýva z údajov Federálneho úradu pre letectvo. Bližšie detaily zatiaľ nezverejnili.

Na záberoch miestnych médií vidno tmavý dym nad pristávacou dráhou a záchranárov, ktorí sa ponáhľajú na miesto havárie. Svedok pre stanicu WSOC-TV povedal, že lietadlo letelo veľmi nízko.

Regionálne letisko Statesville sa nachádza asi hodinu cesty autom od Charlotte, najväčšieho mesta Severnej Karolíny. Podľa svojej webovej stránky zabezpečuje služby pre viaceré veľké firmy a niekoľko tímov NASCAR.
