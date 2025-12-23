Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HAVÁRIA LIETADLA: Na palube bolo aj jednoročné dieťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štyria z ôsmich ľudí na palube lietadla boli zachránení a pozostatky dvoch obetí medzičasom objavili.

Autor TASR
Mexiko 23. decembra (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli v pondelok po havárii menšieho lietadla mexického námorníctva pri pobreží amerického štátu Texas, uviedli mexické úrady. TASR informuje podľa správy agentúr AP a DPA.

Lietadlo typu King Air ANX 1209 bolo na lekárskej misii, keď sa v pondelok popoludní miestneho času zrútilo neďaleko ostrovného mesta Galveston, uviedlo vo vyhlásení mexické námorníctvo.

Pobrežná stráž USA uviedla, že okoloidúci nahlásili nehodu o 15:17 h miestneho času (22:17 h SEČ).

Štyria z ôsmich ľudí na palube lietadla boli zachránení a pozostatky dvoch obetí medzičasom objavili. Medzi osobami na palube bolo aj jednoročné dieťa - pacient, ktorého prevážali.

Dvaja z ľudí na palube boli členovia Nadácie Michou and Mau, čo je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc mexickým deťom, čo utrpeli ťažké popáleniny.

„Snahy o záchranu ďalších dvoch ľudí vo vnútri havarovaného lietadla pokračujú,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Príčina havárie stroja nebola bezprostredne známa. Nie je jasné, či bolo dôvodom počasie, v oblasti však počas uplynulých dní zaznamenali hmlu.


.

