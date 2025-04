Havária lode v Kongu má 148 obetí, nezvestných je stále vyše 100 ľudí

Kinshasa 19. apríla (TASR) - Počet obetí havárie lode na severozápade Konžskej demokratickej republiky (KDR) stúpol z pôvodne uvádzaných 50 na 148. Viac ako 100 ľudí je stále nezvestných, informovali v piatok úrady KDR, informovala v noci na sobotu agentúra AFP, píše TASR.



K nehode na rieke Kongo došlo v utorok neskoro večer. Z vody sa následne podarilo zachrániť desiatky ľudí, z ktorých mnohí utrpeli vážne popáleniny. V stredu pokračovalo pátranie po nezvestných, záchranárom pomáhal aj Červený kríž a provinčné úrady.



Motorový drevený čln začal podľa miestnych úradov horieť neďaleko mesta Mbandaka. Približne 100 zachráneným osobám poskytli prístrešok na radnici v Mbandake, zatiaľ čo ľudí s popáleninami previezli do okolitých nemocníc.



Požiar na lodi údajne vypukol po tom, ako jedna žena na palube začala variť. Niekoľko pasažierov vrátane detí a žien sa následne utopilo - skočili totiž do vody, hoci nevedeli plávať.



Nehody plavidiel s obeťami na životoch sú v tejto stredoafrickej krajine pomerne bežné, za posledné roky pri nich zahynuli stovky ľudí. Často za ne môžu neskoré nočné plavby, preplnené plavidlá i nedodržiavanie predpisov.



Rieky sú v KDR hlavným dopravnými trasami pre viac ako 100 miliónov tamojších obyvateľov, a to najmä v odľahlých oblastiach s nedostatočnou infraštruktúrou.