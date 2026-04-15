HAVÁRIA MALÉHO LIETADLA: Hlásia mŕtvych
Polícia uviedla, že príčina havárie nie je jasná a vyšetrovanie stále prebieha.
Autor TASR
Berlín 15. apríla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli pri havárii malého lietadla v lese na západe Nemecka, oznámili v utorok miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Lietadlo havarovalo v blízkosti obce Hürtgenwald v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko po štarte z letiska neďaleko mesta Aachen, uviedol pre nemeckú agentúru starosta obce Stephan Cranen.
Trosky lietadla našli turisti v lesnom poraste, dodal Cranen. Polícia uviedla, že príčina havárie nie je jasná a vyšetrovanie stále prebieha.
Úrady neposkytli podrobnosti o veku, pohlaví ani o tom, odkiaľ osoby na palube lietadla pochádzajú. Podľa polície sa pri incidente nikto iný nezranil.
