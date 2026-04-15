Streda 15. apríl 2026
HAVÁRIA MALÉHO LIETADLA: Hlásia mŕtvych

Na snímke trosky malého lietadla, ktoré havarovalo v lese v blízkosti obce Hürtgenwald v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe Nemecka v utorok 14. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Polícia uviedla, že príčina havárie nie je jasná a vyšetrovanie stále prebieha.

Autor TASR
Berlín 15. apríla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli pri havárii malého lietadla v lese na západe Nemecka, oznámili v utorok miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Lietadlo havarovalo v blízkosti obce Hürtgenwald v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko po štarte z letiska neďaleko mesta Aachen, uviedol pre nemeckú agentúru starosta obce Stephan Cranen.

Trosky lietadla našli turisti v lesnom poraste, dodal Cranen. Polícia uviedla, že príčina havárie nie je jasná a vyšetrovanie stále prebieha.

Úrady neposkytli podrobnosti o veku, pohlaví ani o tom, odkiaľ osoby na palube lietadla pochádzajú. Podľa polície sa pri incidente nikto iný nezranil.
