HAVÁRIA MINIBUSU: Náraz do stromu neprežilo päť ľudí
Vodič stratil kontrolu nad vozidlom a minibus narazil do stromu.
Autor TASR
Denpasar 14. novembra (TASR) - Päť ľudí zahynulo a osem ďalších utrpelo zranenia v piatok ráno pri nehode minibusu na indonézskom ostrove Bali. Minibus prevážal čínskych turistov po kľukatej ceste z juhu na sever ostrova, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Vodič stratil kontrolu nad vozidlom a minibus narazil do stromu. V čase havárie bola cesta v oblasti dediny Padangbulia suchá. Predstaviteľ tamojšej polície uviedol, že pravdepodobnou príčinou nehody bola nepozornosť vodiča.
Osem zranených pasažierov ošetrili v dvoch miestnych nemocniciach. Indonézsky vodič vyviazol bez vážnejších zranení a bol zadržaný na mieste.
Agentúra AP pripomína, že dopravné nehody sú v Indonézii bežné kvôli nízkym bezpečnostným štandardom a problematickej infraštruktúre.
