Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. november 2025Meniny má Irma
< sekcia Zahraničie

HAVÁRIA MINIBUSU: Náraz do stromu neprežilo päť ľudí

.
Havária minibusu v Bali. Foto: TASR/AP

Vodič stratil kontrolu nad vozidlom a minibus narazil do stromu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Denpasar 14. novembra (TASR) - Päť ľudí zahynulo a osem ďalších utrpelo zranenia v piatok ráno pri nehode minibusu na indonézskom ostrove Bali. Minibus prevážal čínskych turistov po kľukatej ceste z juhu na sever ostrova, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Vodič stratil kontrolu nad vozidlom a minibus narazil do stromu. V čase havárie bola cesta v oblasti dediny Padangbulia suchá. Predstaviteľ tamojšej polície uviedol, že pravdepodobnou príčinou nehody bola nepozornosť vodiča.

Osem zranených pasažierov ošetrili v dvoch miestnych nemocniciach. Indonézsky vodič vyviazol bez vážnejších zranení a bol zadržaný na mieste.

Agentúra AP pripomína, že dopravné nehody sú v Indonézii bežné kvôli nízkym bezpečnostným štandardom a problematickej infraštruktúre.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

VZORKY VODY V ŠTÚROVE: Toto ukázali výsledky