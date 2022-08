Srbský autobus plný detí sa v Bulharsku prevrátil do priekopy

Sofia 15. augusta (TASR) — Dvanásť zranených si vyžiadala v nedeľu večer nehoda autobusu zo Srbska, ktorý havaroval v meste Stara Zagora ležiacom na juhu Bulharska. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Autobus išiel smerom do hlavného mesta Sofia, keď zišiel z cesty a prevrátil sa v priekope. Osem detí a štyroch dospelých previezli do nemocnice, pričom zranenia niektorých z nich boli vážne, informovalo bulharské ministerstvo vnútra. Ďalším cestujúcim bola poskytnutá lekárska starostlivosť na mieste.



Nehodu pravdepodobne spôsobila chyba vodiča, ktorý sa dostatočne nevenoval riadeniu, povedal pre televíziu bTV bulharský minister vnútra Ivan Demerdžiev.



Autobus sa vracal z bulharského čiernomorského pobrežia do Belehradu. Viezol s 38 detí a desať dospelých. Deti sa zúčastnili na folklórnom festivale v prímorskom letovisku Slančev Brjag.



Pred vyše týždňom (6. 8.) došlo k Bulharsku neďaleko mesta Veliko Tarnovo k nehode autobusu z Rumunska, ktorá si vyžiadala štyri obete.