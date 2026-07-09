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Havária stíhačky F-16 uzavrela dráhu letiska na Zakynthose
Vzdušné sily uviedli, že na palube stíhačky došlo k technickej poruche.
Autor TASR
Atény 9. júla (TASR) - Na rušnom letisku na gréckom ostrove Zakynthos vo štvrtok popoludní núdzovo pristála stíhačka F-16 gréckych vzdušných síl. Úrady uzavreli pristávaciu a vzletovú dráhu. Pilot vyviazol z incidentu bez zranení. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC.
Stíhačka podľa gréckych médií na letisku pristála bez vysunutia podvozku a šmýkala sa po dráhe desiatky metrov. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach je horiace lietadlo počas zásahu hasičov.
Grécke médiá informovali, že stíhačka zaznamenala počas letu signál o požiari na palube a po núdzovom pristátí na pristávacej dráhe začala horieť.
Vzdušné sily uviedli, že na palube stíhačky došlo k technickej poruche. Stroj patril k 335. letke so sídlom na základni Araxos v západnom Grécku. Pilot je podľa vyhlásenia v dobrom zdravotnom stave a príčina havárie sa vyšetruje.
Uzavretie vzletovej a pristávacej dráhy spôsobilo meškania letov a ovplyvnilo plány stovky turistov. Na informačných tabuliach letiska na Zakynthose je podľa BBC uvedené, že všetky zvyšné lety vo štvrtok majú meškanie až do 21.00 h miestneho času.
K havárii zároveň došlo na začiatku letnej dovolenkovej sezóny, keď na grécky ostrov podľa odhadov každý týždeň pricestujú tisíce ľudí.
Stíhačka podľa gréckych médií na letisku pristála bez vysunutia podvozku a šmýkala sa po dráhe desiatky metrov. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach je horiace lietadlo počas zásahu hasičov.
Grécke médiá informovali, že stíhačka zaznamenala počas letu signál o požiari na palube a po núdzovom pristátí na pristávacej dráhe začala horieť.
Vzdušné sily uviedli, že na palube stíhačky došlo k technickej poruche. Stroj patril k 335. letke so sídlom na základni Araxos v západnom Grécku. Pilot je podľa vyhlásenia v dobrom zdravotnom stave a príčina havárie sa vyšetruje.
Uzavretie vzletovej a pristávacej dráhy spôsobilo meškania letov a ovplyvnilo plány stovky turistov. Na informačných tabuliach letiska na Zakynthose je podľa BBC uvedené, že všetky zvyšné lety vo štvrtok majú meškanie až do 21.00 h miestneho času.
K havárii zároveň došlo na začiatku letnej dovolenkovej sezóny, keď na grécky ostrov podľa odhadov každý týždeň pricestujú tisíce ľudí.