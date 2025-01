Havária v Thajsku si vyžiadala päť obetí a desiatky zranených

Bangkok 2. januára (TASR) - Päť osôb v stredu v Thajsku zahynulo a viac ako 30 ďalších sa zranilo po náraze turistického autobusu do stromu. Autobus smeroval z južnej časti krajiny do mesta Samut Sakhon neďaleko Bangkoku. TASR píše podľa správy denníka The Straits Times a agentúry TASS.



Podľa agentúry TASS sa pri nehode zranilo 27 Rusov, ktorých previezli do nemocnice na ošetrenie. Ruské veľvyslanectvo v Thajsku pre agentúru uviedlo, že nikto zatiaľ nepožiadal o konzulárnu pomoc. Miestna polícia predpokladá, že vodič autobusu nepoznal cestu a v zákrute stratil kontrolu nad vozidlom. Autobus sa prevrátil a narazil do stromu.



Autobus s turistami sa do mesta Samut Sakhon vracali z výletu. Záchranári na mieste nehody našli mŕtvych dvoch mužov a tri ženy. Zranených previezli do okolitých nemocníc.



Vodiča autobusu a jeho asistenta predviedli na policajnú stanicu a obvinili z bezohľadnej jazdy.