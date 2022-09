Havária v ZAES by mala dosah aj na susedné krajiny, varuje šéf dozoru

Kyjev 7. septembra (TASR) - Následky prípadnej havárie v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na Ukrajine by pocítila nielen Ukrajina, ale aj susedné štáty, varoval v stredu šéf Štátnej inšpekcie jadrového dozoru Ukrajiny (SNRIU) Oleh Korikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Záporožskú jadrovú elektráreň obsadila v marci ruská armáda. Moskva a Kyjev sa v poslednom čase navzájom obviňujú z jej ostreľovania, čo vyvoláva obavy zo vzniku jadrovej katastrofy – podobnej, aká bola svojho času v Černobyli. Následky poškodenia aktívnej zóny reaktora tejto elektrárne boli citeľné "nielen na Ukrajine, ale aj za jej hranicami", uviedol Korikov na tlačovej konferencii.



Záporožská jadrová elektráreň v súčasnosti využíva na svoju prevádzku vnútorný energetický systém, keďže v pondelok bola odpojená od siete. Podľa Korikova ZAES bude možno musieť použiť na výrobu elektriny pre svoj bezpečnostný systém záložné dieselové generátory. Avšak ako upozornil, v čase vojny je mimoriadne zložité dopĺňať zásoby nafty. Ak by sa minula, hrozila by havária a únik rádioaktívnych látok do okolia.



Ukrajina hraničí s Moldavskom, Rumunskom, Maďarskom, Slovenskom, Poľskom, Bieloruskom a Ruskom.



Minulý týždeň ZAES, ktorá je najväčšou európskou atómovou elektrárňou, navštívil 14-členný inšpekčný tím. Jeho členom bol aj generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Inšpektori okrem iného zistili poškodenie skladu vyhoreného a nového jadrového paliva. Zaznamenali aj škody v blízkosti jadrových reaktorov.