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HAVÁRIA VOJENSKÉHO VRTUĽNÍKA: Hlásia štyri obete
Zábery televízií zachytili sanitky, policajné a hasičské vozidlá na mieste nehody, ako aj dym a plamene šľahajúce z trosiek.
Autor TASR
Istanbul 13. novembra (TASR) - Štyria vojaci zahynuli vo štvrtok pri havárii vojenského vrtuľníka typu S-70 vo východotureckej provincii Malatya, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Štyria naši hrdinskí spolubojovníci na palube zahynuli, keď sa náš vrtuľník S-70 zrútil v provincii Malatya z doposiaľ nezistených príčin,“ uviedol rezort obrany vo vyhlásení. Dodal, že záchranné zložky sa už dostali k troskám stroja a okamžite začali pátraciu a záchrannú operáciu.
Podľa súkromnej televízie NTV k nešťastiu došlo okolo 18.45 h miestneho času (16.45 h SEČ) v okrese Yesilyurt neďaleko obce Samanköy. Po páde stroja vypukol požiar a pátracie práce sa začali až po jeho uhasení. Zábery miestnych televízií zachytili sanitky, policajné a hasičské vozidlá na mieste nehody, ako aj dym a plamene šľahajúce z trosiek.
Počet osôb na palube vrtuľníka S-70, známeho aj ako Black Hawk, zatiaľ nie je známy. Úrady nezverejnili ani to, akú úlohu stroj v čase havárie plnil.
„Modlím sa k Bohu za milosť pre našich hrdinských vojakov, ktorí prišli o život,“ napísal na sociálnej sieti X turecký viceprezident Cevdet Yilmaz.
„Štyria naši hrdinskí spolubojovníci na palube zahynuli, keď sa náš vrtuľník S-70 zrútil v provincii Malatya z doposiaľ nezistených príčin,“ uviedol rezort obrany vo vyhlásení. Dodal, že záchranné zložky sa už dostali k troskám stroja a okamžite začali pátraciu a záchrannú operáciu.
Podľa súkromnej televízie NTV k nešťastiu došlo okolo 18.45 h miestneho času (16.45 h SEČ) v okrese Yesilyurt neďaleko obce Samanköy. Po páde stroja vypukol požiar a pátracie práce sa začali až po jeho uhasení. Zábery miestnych televízií zachytili sanitky, policajné a hasičské vozidlá na mieste nehody, ako aj dym a plamene šľahajúce z trosiek.
Počet osôb na palube vrtuľníka S-70, známeho aj ako Black Hawk, zatiaľ nie je známy. Úrady nezverejnili ani to, akú úlohu stroj v čase havárie plnil.
„Modlím sa k Bohu za milosť pre našich hrdinských vojakov, ktorí prišli o život,“ napísal na sociálnej sieti X turecký viceprezident Cevdet Yilmaz.