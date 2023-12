Havária vojenského vrtuľníka v Guyane si vyžiadala päť obetí

Georgetown 8. decembra (TASR) - Päť guyanských vojakov zahynulo pri tohtotýždňovej havárii armádneho vrtuľníka neďaleko hraníc s Venezuelou. Dvaja ľudia na palube nehodu prežili. Uviedla to vo štvrtok guyanská vláda, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Vojenská helikoptéra typu Bell 412 EPI sa stratila z radarov v stredu v zlom počasí asi 48 kilometrov východne od hraníc s Venezuelou. Záchranári našli vrak vrtuľníka vo štvrtok v zalesnenej oblasti. Podľa armády išlo o nový vrtuľník.



Zármutok nad tragickou nehodou vyjadril prezident Guyany Irfaan Ali. Vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti napísal, že zahynul brigádny generál vo výslužbe, plukovník a dvaja podplukovníci. Zdravotný stav dvoch preživších nebol známy.



Príčinu havárie naďalej vyšetrujú úrady, povedal premiér Guyany Mark Phillips. Nič však nenasvedčuje tomu, že by nehodu zapríčinil nepriateľský útok, dodali guyanskí predstavitelia.



K havárii vrtuľníka guyanskej armády došlo v čase zvyšujúceho sa diplomatického napätia medzi Venezuelou a Guyanou v súvislosti so sporným regiónom Esequiba. Na tento región si Venezuela dlhodobo robí nároky, hoci už vyše stáročie spravuje Guyana.



Napätie medzi oboma krajinami sa vystupňovalo po tom, čo vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura v nedeľu usporiadala konzultačné referendum, v ktorom drvivá väčšina zúčastnených voličov hlasovala za pričlenenie Esequiby k Venezuele.



Predmetný región je bohatý na nerasty a nachádza sa v blízkosti masívnych ložísk ropy, priblížila AP.