HAVÁRIA VRTUĽNÍKA: Narazil do nemocnice, štyri osoby sú mŕtve

Ankara 22. decembra (TASR) - Štyri osoby zahynuli na juhozápade Turecka, keď vrtuľník záchrannej služby narazil do budovy nemocnice a zrútil sa na zem. Tamojší predstaviteľ nehodu pripísal zlej viditeľnosti v dôsledku hustej hmly. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



"Vrtuľník spadol na zem po tom, ako počas štartu narazil do štvrtého poschodia nemocnice," povedal guvernér provincie Mugla Idris Akbiyik. Pri nehode podľa neho zomreli dvaja piloti, lekár a ďalší zdravotnícky pracovník. Dodal, že v čase incidentu bola hustá hmla a úrady vyšetrujú príčinu nehody.



Pri nehode sa nezranil nikto v budove nemocnice ani v jej okolí, píše Reuters.



Turecká televízna stanica NTV zverejnila zábery, na ktorých je zobrazený vrtuľník vzlietajúci za zhoršenej viditeľnosti zo strechy nemocnice v meste Mugla, ktorý smeroval do Antalye.



Podľa tureckých médií vrtuľník niekoľko minút po štarte narazil do nemocnice a zrútil sa na prázdnu plochu vedľa budovy.



K nehode došlo len necelé dva týždne po tom, ako šiesti vojaci zahynuli pri zrážke dvoch vrtuľníkov počas vojenského cvičenia na juhozápade krajiny, pripomína AFP a dodáva, že ministerstvo obrany v tom čase neuviedlo príčinu nehody.