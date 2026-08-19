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HAVÁRIA VRTUĽNÍKA: Prevážal turistov, nikto neprežil
Miestne médiá informovali, že na palube vrtuľníka sa v čase nehody nachádzalo sedem turistov, ich národnosti však nezverejnili.
Autor TASR,aktualizované
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Nairobi 19. augusta (TASR) - Pri stredajšej nehode vrtuľníka v odľahlej časti Kene zahynulo všetkých sedem ľudí na palube - pilot a šesť pasažierov, oznámila polícia. Medzi obeťami je aj šéf ekvádorskej tajnej služby Michele Sensi-Contugi a jeho manželka, čo potvrdil ekvádorský minister dopravy Roberto Luque. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Vrtuľník, ktorý prevážal turistov, sa zrútil o 09:13 h miestneho času (07:13 h SELČ) na úpätí hory Ololokwe v rezervácii Samburu. Hora ležiaca severne od hlavného mesta Nairobi je obľúbenou turistickou destináciou a viaceré spoločnosti ponúkajú vyhliadkové lety.
„Dnes nás Michele a Stephany predčasne opustili. Myslím na ich rodinu, najmä na ich deti a rodičov,“ potvrdil Luque na sieti X.
Ministerstvo zahraničných vecí USA podľa AFP uviedlo, že pri nehode prišlo o život päť Američanov. Kenské úrady totožnosť obetí nezverejnili.
Americká mediálna spoločnosť NBCUniversal v stredu večer informovala, že zahynul aj novinár z Floridy José Alberto Suárez, ktorý viedol viacero lokálnych televíznych staníc v USA.
Príčina zrútenia vrtuľníka nie je známa a polícia v tejto veci vedie vyšetrovanie. Stroj prevádzkovala miestna spoločnosť Tropic Air, ktorá na miesto havárie vyslala dva svoje vrtuľníky na pomoc pri záchrannej a pátracej operácii.
V Keni dochádza k podobným nehodám čoraz častejšie. Krajina má dynamický cestovný ruch, ktorý je závislý od miestnych dopravcov prevážajúcich návštevníkov do ťažko dostupných miest.
Hora Ololokwe sa týči do výšky 2000 metrov nad morom a kmeň Samburu ju považuje za posvätnú.
Vrtuľník, ktorý prevážal turistov, sa zrútil o 09:13 h miestneho času (07:13 h SELČ) na úpätí hory Ololokwe v rezervácii Samburu. Hora ležiaca severne od hlavného mesta Nairobi je obľúbenou turistickou destináciou a viaceré spoločnosti ponúkajú vyhliadkové lety.
„Dnes nás Michele a Stephany predčasne opustili. Myslím na ich rodinu, najmä na ich deti a rodičov,“ potvrdil Luque na sieti X.
Ministerstvo zahraničných vecí USA podľa AFP uviedlo, že pri nehode prišlo o život päť Američanov. Kenské úrady totožnosť obetí nezverejnili.
Americká mediálna spoločnosť NBCUniversal v stredu večer informovala, že zahynul aj novinár z Floridy José Alberto Suárez, ktorý viedol viacero lokálnych televíznych staníc v USA.
Príčina zrútenia vrtuľníka nie je známa a polícia v tejto veci vedie vyšetrovanie. Stroj prevádzkovala miestna spoločnosť Tropic Air, ktorá na miesto havárie vyslala dva svoje vrtuľníky na pomoc pri záchrannej a pátracej operácii.
V Keni dochádza k podobným nehodám čoraz častejšie. Krajina má dynamický cestovný ruch, ktorý je závislý od miestnych dopravcov prevážajúcich návštevníkov do ťažko dostupných miest.
Hora Ololokwe sa týči do výšky 2000 metrov nad morom a kmeň Samburu ju považuje za posvätnú.