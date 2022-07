Havária vrtuľníka so záchranármi si vyžiadala v Gruzínsku osem obetí

Tbilisi 29. júla (TASR) - Osem životov si v piatok vyžiadala havária vrtuľníka so záchranármi v horách na severe Gruzínska. TASR o tom informuje na základe správy gruzínskeho spravodajského servera Agenda.ge.



Podľa ministerstva vnútra v Tbilisi pilot stratil kontrolu nad vrtuľníkom, ktorý sa následne zrútil do rokliny. Zahynulo pritom všetkých osem osôb na palube - štyria členovia posádky, dvaja záchranári a dvaja zdravotníci.



Helikoptéra gruzínskej pohraničnej služby letela na pomoc dvom paraglajdistom - inštruktorovi a turistovi, ktorí sa zrútili na skalnatý svah neďaleko kaukazského lyžiarskeho strediska Gudauri.



Jeden z paraglajdistov vyviazol len so zraneniami, zatiaľ čo druhý - pochádzajúci zo zahraničia - prišiel o život, uviedol gruzínsky rezort vnútra.



Príčina pádu vrtuľníka sa vyšetruje.