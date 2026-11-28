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HAVAROVAL VOJENSKÝ VRTUĽNÍK: Zahynulo osem ľudí, prežil len pilot
Vojenský vrtuľník sa zrútil počas záchrannej misie, ktorej cieľom bolo vyslobodiť hliadku v odľahlej oblasti údolia tvoreného riekami Apurímac, Ene a Mantaro.
Autor TASR
Lima 28. novembra (TASR) - Pri havárii vrtuľníka peruánskych vzdušných síl, ktorý prepravoval vojenský personál, zahynulo osem ľudí a jeho pilot utrpel vážne zranenia, uviedlo v piatok peruánske ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vojenský vrtuľník sa zrútil počas záchrannej misie, ktorej cieľom bolo vyslobodiť hliadku v odľahlej oblasti údolia tvoreného riekami Apurímac, Ene a Mantaro. Táto oblasť, známa pod španielskou skratkou VRAEM, je najväčšou oblasťou pestovania koky v Peru.
„Pátracie a záchranné tímy lokalizovali vrtuľník a deväť príslušníkov armády, ktorí sa nachádzali na jeho palube,“ uviedlo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Pilot Enzo Espinoza Roque, ktorý ako jediný nehodu prežil, bol prevezený do Limy, kde mu bude poskytnutá špecializovaná zdravotná starostlivosť.
Vrtuľník bol vo štvrtok večer nahlásený ako nezvestný po tom, čo vyzdvihol troch príslušníkov armády v Sanabambe, riedko osídlenej vidieckej oblasti, ktorá patrí do regiónu VRAEM a nachádza sa v departemente Ayacucho.
Úrady neuviedli žiadne podrobnosti o tom, prečo bolo potrebné vojakov zachraňovať. Všetci traja však patrili medzi obete havárie vrtuľníka.
VRAEM je rozsiahla vysokohorská oblasť, ktorá sa rozprestiera na území štyroch departementov v peruánskych Andách. Pochádza odtiaľ približne polovica kokaínu vyprodukovaného v Peru. To je považované po Kolumbii za svetovo druhého najväčšieho výrobcu tejto drogy. Obchod s drogami v oblasti do veľkej miery kontrolujú pozostatky partizánskej skupiny Svetlý chodník.
Vo februári havaroval iný vrtuľník typu MI-17 na juhu Peru, pričom zahynulo všetkých 15 ľudí na palube.
Vojenský vrtuľník sa zrútil počas záchrannej misie, ktorej cieľom bolo vyslobodiť hliadku v odľahlej oblasti údolia tvoreného riekami Apurímac, Ene a Mantaro. Táto oblasť, známa pod španielskou skratkou VRAEM, je najväčšou oblasťou pestovania koky v Peru.
„Pátracie a záchranné tímy lokalizovali vrtuľník a deväť príslušníkov armády, ktorí sa nachádzali na jeho palube,“ uviedlo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení. Pilot Enzo Espinoza Roque, ktorý ako jediný nehodu prežil, bol prevezený do Limy, kde mu bude poskytnutá špecializovaná zdravotná starostlivosť.
Vrtuľník bol vo štvrtok večer nahlásený ako nezvestný po tom, čo vyzdvihol troch príslušníkov armády v Sanabambe, riedko osídlenej vidieckej oblasti, ktorá patrí do regiónu VRAEM a nachádza sa v departemente Ayacucho.
Úrady neuviedli žiadne podrobnosti o tom, prečo bolo potrebné vojakov zachraňovať. Všetci traja však patrili medzi obete havárie vrtuľníka.
VRAEM je rozsiahla vysokohorská oblasť, ktorá sa rozprestiera na území štyroch departementov v peruánskych Andách. Pochádza odtiaľ približne polovica kokaínu vyprodukovaného v Peru. To je považované po Kolumbii za svetovo druhého najväčšieho výrobcu tejto drogy. Obchod s drogami v oblasti do veľkej miery kontrolujú pozostatky partizánskej skupiny Svetlý chodník.
Vo februári havaroval iný vrtuľník typu MI-17 na juhu Peru, pričom zahynulo všetkých 15 ľudí na palube.