Havarovaný dron v Chorvátsku údajne niesol 120-kilogramovú bombu

Policajti a členovia armády skúmajú miesto dopadu dronu v chorvátskom Záhrebe v piatok 11. marca 2022. Foto: TASR/AP

Záhreb 14. marca (TASR) - Bezpilotné lietadlo, ktoré sa minulý týždeň zrútilo v Záhrebe, údajne nieslo 120-kilogramovú bombu. Dron narazil do mäkkej pôdy, preto explodoval pod zemou. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry HINA, ktorá sa odvoláva na reportáž televízie HTV.Keby sa zrútil na asfalt či betón, následky by boli katastrofálne, uviedla HTV.Väčšinu trosiek vojenského dronu sa podarilo zhromaždiť v nedeľu ráno. Minister obrany Mario Banožič uviedol, že v kráteri sa našli úlomky leteckej bomby a stopy trhaviny, čím naznačil, že dron neplnil prieskumnú funkciu.Nesúhlasia s ním niektorí vojenskí experti, ktorí tvrdia, že nešlo o leteckú bombu, ale o samodeštrukčný systém. Chorvátsky vojnový veterán Ivan Selak dodal, že ak by dron skutočne prenášal trhavinu,Bezpilotné lietadlo Tupolev Tu-141 Striž sovietskej výroby sa zrútilo vo štvrtok po 23.00 hodine v záhrebskej štvrti Jarun. Pri havárii poškodilo 40 áut, nikto sa nezranil.Dron sa na chorvátske územie dostal z Ukrajiny, pričom preletel aj cez územia členov NATO Rumunska a Maďarska. Letel rýchlosťou 700 kilometrov za hodinu vo výške 1300 metrov. V tejto súvislosti začali vyšetrovanie chorvátske i maďarské orgány.Zatiaľ nie je známe, či dron patril ruskej alebo ukrajinskej armáde. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič to označil za vážny incident, ktorý však nebol namierený proti Chorvátsku.