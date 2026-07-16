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Havasi poprel správu o plánovanom stretnutí Orbána s Trumpom v USA
Havasi tak poprel stredajšie vyhlásenie podpredsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu a poslanca za Fidesz Zsolta Németha.
Autor TASR
Budapešť 16. júla (TASR) - Maďarský expremiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán, ktorý je v týchto dňoch na súkromnej ceste v Spojených štátoch a sleduje zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, sa podľa všetkého nestretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Riaditeľ komunikácie Fideszu Bertalan Havasi vo štvrtok podľa agentúry MTI uviedol, že takéto stretnutie nie je v pláne, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Havasi tak poprel stredajšie vyhlásenie podpredsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu a poslanca za Fidesz Zsolta Németha. Ten v rozhovore pre rozhlasovú stanicu InfoRádió označil budúcnosť maďarsko-amerických vzťahov za kľúčovú a vyzdvihol úlohu bývalého premiéra pri ich rozvíjaní. „Viktor Orbán by s tým mohol pomôcť, keďže sa v najbližších dňoch stretne s prezidentom Trumpom,“ povedal. Na otázku moderátora, či je táto informácia spoľahlivá, odpovedal: „Máme takúto informáciu.“
„Fámy o tom, že sa stretne s Donaldom Trumpom, nie sú pravdivé. Žiadne takéto plány neexistujú,“ povedal Havasi a dodal, že najbližším oficiálnym programom Orbána bude zasadnutie predsedníctva a poslaneckého klubu Fideszu 21. júla, po ktorom 25. júla vystúpi s prejavom na letnej univerzite v rumunskom meste Băile Tunad.
Havasi tak poprel stredajšie vyhlásenie podpredsedu zahraničného výboru maďarského parlamentu a poslanca za Fidesz Zsolta Németha. Ten v rozhovore pre rozhlasovú stanicu InfoRádió označil budúcnosť maďarsko-amerických vzťahov za kľúčovú a vyzdvihol úlohu bývalého premiéra pri ich rozvíjaní. „Viktor Orbán by s tým mohol pomôcť, keďže sa v najbližších dňoch stretne s prezidentom Trumpom,“ povedal. Na otázku moderátora, či je táto informácia spoľahlivá, odpovedal: „Máme takúto informáciu.“
„Fámy o tom, že sa stretne s Donaldom Trumpom, nie sú pravdivé. Žiadne takéto plány neexistujú,“ povedal Havasi a dodal, že najbližším oficiálnym programom Orbána bude zasadnutie predsedníctva a poslaneckého klubu Fideszu 21. júla, po ktorom 25. júla vystúpi s prejavom na letnej univerzite v rumunskom meste Băile Tunad.