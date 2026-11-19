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Havasi reagoval na kritiku týkajúcu sa Orbánových ciest na futbal
Premiér podľa hovorcu Fideszu využíval rovnakú úroveň cestovných a ubytovacích služieb ako jeho európski partneri.
Autor TASR
Budapešť 19. novembra (TASR) - Všetky zahraničné cesty bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána boli v súlade so zákonom a na rovnakej úrovni ako v prípade jeho európskych partnerov. Uviedol to vo štvrtok hovorca strany Fidesz Bertalan Havasi v reakcii na informácie o vynaložení vyše 280 miliónov forintov (760-tisíc eur) z verejných zdrojov na cesty expremiéra na futbalové zápasy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na základe zistení servera 444.hu vynaložilo maďarské ministerstvo zahraničných vecí v rokoch 2016 až 2026 na cesty Orbána a jeho sprievodu na športové podujatia viac ako 280 miliónov forintov, pričom najväčšiu časť tvorili výdavky na ubytovanie a dopravu.
„Skutočnosť je taká, že počas obdobia národnej vlády (vláda bloku strán Fidesz-KDNP, pozn. TASR) sa všetky cesty premiéra uskutočňovali v odôvodnenom a zákonnom rámci, na základe jasných pravidiel a v súlade s medzinárodnými štandardmi,“ zdôraznil Havasi.
Premiér podľa hovorcu Fideszu využíval rovnakú úroveň cestovných a ubytovacích služieb ako jeho európski partneri. Tiež tvrdí, že Orbánove „súkromné aktivity sa nikdy nemiešali s oficiálnym programom. Účasť maďarských predstaviteľov na športových podujatiach a ich reprezentáciu upravovalo uznesenie parlamentu,“ uzavrel Havasi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Na základe zistení servera 444.hu vynaložilo maďarské ministerstvo zahraničných vecí v rokoch 2016 až 2026 na cesty Orbána a jeho sprievodu na športové podujatia viac ako 280 miliónov forintov, pričom najväčšiu časť tvorili výdavky na ubytovanie a dopravu.
„Skutočnosť je taká, že počas obdobia národnej vlády (vláda bloku strán Fidesz-KDNP, pozn. TASR) sa všetky cesty premiéra uskutočňovali v odôvodnenom a zákonnom rámci, na základe jasných pravidiel a v súlade s medzinárodnými štandardmi,“ zdôraznil Havasi.
Premiér podľa hovorcu Fideszu využíval rovnakú úroveň cestovných a ubytovacích služieb ako jeho európski partneri. Tiež tvrdí, že Orbánove „súkromné aktivity sa nikdy nemiešali s oficiálnym programom. Účasť maďarských predstaviteľov na športových podujatiach a ich reprezentáciu upravovalo uznesenie parlamentu,“ uzavrel Havasi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)