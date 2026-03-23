Havlíček: Ak firmy nezabezpečia areály, nedostanú vývozné licencie
Podľa ministra sa to týka 428 firiem.
Autor TASR
Praha 23. marca (TASR) - České úrady budú kontrolovať, či firmy vyrábajúce vojenský či iný významný bezpečnostný materiál, ktorým štát udeľuje licencie na vývoz ich produktov, majú dostatočne zabezpečené svoje areály. V opačnom prípade im štát neposkytne licenciu. V pondelok to po rokovaní vlády povedal český vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. K intenzívnejším kontrolám dôjde v reakcii na minulotýždňový požiar haly jednej z českých zbrojoviek v Pardubiciach. Polícia ho vyšetruje ako možný teroristický útok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ministerstvo priemyslu, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany zasiela veľmi dôrazné upozornenie týmto spoločnostiam, aby dôsledne dodržiavali zákon o zaobchádzaní s bezpečnostným materiálom. Ak toto nebude vykonané – a budú v tomto prípade dôsledné kontroly – potom nebudú poskytované vývozné licencie,“ vyhlásil Havlíček s tým, že ministerstvo vnútra má dostatok nástrojov, ako rýchlym spôsobom preverí, či je zabezpečenie konkrétnej firmy dostatočné.
Podľa ministra sa to týka 428 firiem. Ohradil sa voči opozícii, ktorá kritizovala slová premiéra Andreja Babiša z piatka minulého týždňa, keď povedal, že zvýšené zabezpečenie si firmy musia zaobstarať na svoje náklady. Havlíček v pondelok argumentoval, že nie je v silách štátu, aby zabezpečil všetky tieto objekty vrátane desiatok ďalších z kritickej infraštruktúry.
„To je absolútny nezmysel a nepochopenie úlohy štátu. Pochopiteľne, ak sa ktokoľvek dostane do problému, zasiahnu integrované zložky a pomôžu v ochrane, ale zabezpečovať tieto objekty je a musí byť zodpovednosťou majiteľov alebo prevádzkovateľov,“ podotkol. Dodal, že ak by bol dotknutý areál v Pardubiciach zabezpečený primerane, k útoku by podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou nedošlo.
Podľa slov ministra česká vláda v súčasnej chvíli nemá žiaden signál, že by v krajine hrozilo nejaké ďalšie bezprostredné nebezpečenstvo, no zostáva obozretná.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
